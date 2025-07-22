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Китайские компоненты обнаружены в российском разведывательном БПЛА, похожем на Shahed-136 - ГУР

Киев • УНН

 • 900 просмотра

ГУР МО Украины обнаружило, что российский разведывательный БПЛА, используемый для обнаружения ПВО, содержит китайские компоненты. Почти половина деталей произведена компанией CUAV Technology, которая ранее ограничивала поставки в рф.

Китайские компоненты обнаружены в российском разведывательном БПЛА, похожем на Shahed-136 - ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало информацию о составных частях БПЛА, который используется россиянами в качестве разведчика и фальш-цели для выявления позиций украинской ПВО и ее перегрузки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

Данный аппарат имеет фюзеляж типа дельта-крыло, подобный Shahed-136, но значительно меньше. Также он может нести боевую часть весом до 15 кг.

Все составляющие и блоки в дроне имеют китайское происхождение. Почти половина из них произведена китайской компанией CUAV Technology – она специализируется на исследованиях, разработках и производстве системных модулей и приложений для БПЛА.

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В октябре 2022 года компания объявила об ограничении поставок своей продукции в Украину и рф с целью недопущения ее использования в военных целях. Однако уже в 2023 году в россии презентовали БПЛА вертикального взлета якобы собственной разработки. На самом деле он оказался изделием CUAV Technology, доступным на Aliexpress.

Кроме того, данный БПЛА оснащен китайской копией австралийского модуля передачи данных RFD900x компании RFDesign. Он предназначен для передачи данных на большом расстоянии (до 40 км в прямой видимости в зависимости от антенны).

Напомним

Рустем Умеров заявил, что Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов. Это позволяет осуществлять высокоточные удары по важным целям на российской территории.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ВойнаТехнологии
Рустем Умеров
Главное управление разведки Украины
Шахед-136
Украина
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