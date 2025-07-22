Китайские компоненты обнаружены в российском разведывательном БПЛА, похожем на Shahed-136 - ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало информацию о составных частях БПЛА, который используется россиянами в качестве разведчика и фальш-цели для выявления позиций украинской ПВО и ее перегрузки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

Данный аппарат имеет фюзеляж типа дельта-крыло, подобный Shahed-136, но значительно меньше. Также он может нести боевую часть весом до 15 кг.

Все составляющие и блоки в дроне имеют китайское происхождение. Почти половина из них произведена китайской компанией CUAV Technology – она специализируется на исследованиях, разработках и производстве системных модулей и приложений для БПЛА.

Украина начала производство боевых роботов "ЛЕГИТ" для оборонных нужд

В октябре 2022 года компания объявила об ограничении поставок своей продукции в Украину и рф с целью недопущения ее использования в военных целях. Однако уже в 2023 году в россии презентовали БПЛА вертикального взлета якобы собственной разработки. На самом деле он оказался изделием CUAV Technology, доступным на Aliexpress.

Кроме того, данный БПЛА оснащен китайской копией австралийского модуля передачи данных RFD900x компании RFDesign. Он предназначен для передачи данных на большом расстоянии (до 40 км в прямой видимости в зависимости от антенны).

Напомним

Рустем Умеров заявил, что Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов. Это позволяет осуществлять высокоточные удары по важным целям на российской территории.