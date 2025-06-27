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Україна розробила план системних операцій із застосуванням далекобійних дронів: Умєров озвучив деталі

Київ • УНН

 • 864 перегляди

Україна розробила план далекобійних операцій та законтрактувала десятки тисяч дронів для високоточних ударів по цілях у росії. Заплановано збільшення кількості операцій та контрактація нових дронів для наростання інтенсивності ударів.

Україна розробила план системних операцій із застосуванням далекобійних дронів: Умєров озвучив деталі

Україна розробила план системних далекобійних операцій та законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів. Це дає змогу здійснювати високоточні удари по важливих цілях на території росії, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Деталі

Минулого року Україна розробила план системних далекобійних операцій і законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів (deepstrike), що дозволило регулярно здійснювати високоточні удари по критичних цілях у глибині ворога

- сказав Умєров.

Він додав, що всі поставки дронів відбуваються за графіком, а виконання операцій здійснюється щоденно згідно із затвердженими планами.

Приблизно два тижні тому було ухвалено рішення збільшити кількість операцій у декілька разів, і вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність та масштаб ударів

- додав Умєров.

Доповнення

Глава СБУ Василь Малюк розкрив деталі спецоперації "Павутина", яка тривала рік та півтора місяці, знешкодивши 41 літак ворога на суму понад 7 мільярдів доларів. В операції було задіяно 117 унікальних дронів зі спеціальними бойовими зарядами та використані автономні "будиночки" для їх підживлення.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійнаТехнології
Умєров Рустем Енверович
Малюк Василь Васильович
Служба безпеки України
Україна
Tesla
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