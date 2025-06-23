Голова СБУ привідкрив частину деталей спецоперації "Павутина"

Голова СБУ Василь Малюк привідкрив частину деталей про спецоперацію "Павутина". Дрони, які були використані, - унікальні, там декілька видів зв’язку. Про це він розповів під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Найближчим часом я надам набагато більше деталей щодо легендарної спецоперації "Павутина". Зараз же привідкрию лише частину. русаки відразу почали розповідати, що все відбили, що це все майже штучно створена нами картинка. Нами було задіяно 117 дронів, результат роботи побачив весь світ. Це була надскладна операція, багатокомпонентна. Перше - це логістика. Найголовніше - доставка засобів у ворожі тили. Інший елемент - це сам дрон - розповів Малюк.

Глава СБУ зазначив, що насправді він виглядає як звичайний дрон, але це унікальний засіб ураження, там декілька видів зв’язку.

Ми не будем зупинятись на цих деталях. Бойова частина в корпусі самого дрону складається з двох частин 800 і 800 г, в комплексі - це 1,6 кг - спеціальний кумулятивний фугасний заряд. Що це означає? Те, що він пропалює корпус літака і вибухає всередині, що спричиняє максимальне ураження цілі. Били в баки, я визначав це як пріоритет. Били в бік літака, де знаходилась ракета. Вражали авіоніку, те обладнання, якого немає запасного у ворога. Це дуже правильний і спеціально розроблений боєприпас. Були використані окремі елементи для зв’язку, які є підсанкційними групами товарів на території російської федерації - сказав Малюк.

Він зазначив, що люди, які робили дрони, не знали, що це під "Павутину".

Люди, які робили будиночки, не знали, що це під літаки. Люди, які перевозили, також не були посвячені в деталі… Кожен відповідав за свій надважливий, окремий напрямок роботи - зауважив Малюк.

Глава СБУ заявив, що зібрав найкращих операторів дронів ЦСО А.

Вони зайшли о п’ятій ранку на пункт бойового управління, у них забрали телефони. І почалась робота: кожному була доведена ціль, "виділений" конкретний літак. У кожного був макет місцевості, який враховував рельєфи, місце знаходження будиночків, маршрут, як долетіти. У мене були власні макети, ви бачили фото - сказав Малюк.

Спецоперація "Павутина": СБУ використала спеціально розроблені дрони

Глава СБУ наголосив, що інший важливий елемент — виготовлення будиночків.

Цей будиночок автономний. Був варіант, що ми будемо працювати зимою. Тому там була система сонячних батарей, система ЕкоФлоу батарей. Вони мали постійно підживлювати дрони, якщо працювати ми будемо в тих місцях, де - 50 градусів. Дрон мав стартувати максимально заряджений. Ці будиночки їхали окремо. І коли вони мали заїжджати на територію росії, то це - підсанкціїна група товарів: ЕкоФлоу, сонячні батареї. Почалась ціла історія, окремо ми були змушені навіть корумпувати російських митників - розповів Малюк.

Голова СБУ зазначив, що час, який був витрачений для реалізації "Павутини": один рік, шість місяців і дев’ять днів.

Ми почали займатися цим в листопаді 23-го. Бо тоді ворог почав вкотре масово обстрілювати мирні українські міста. Наша задача була - нищити ракетоносії. Власне, ми почали "вирощувати" оперативний задум… Коло тих, хто знав про це було надзвичайно обмеженим. Звичайно, знав Президент, я пояснював йому всі труднощі, етапи, деталі… Він цікавився, скільки по часу залишається, як я це бачу і коли зможемо вдарити. Знав ще один близький мені співробітник в системі СБУ, всі інші – дуже вузько профільно - сказав Малюк.

Він підкреслив, що ця спецоперація - це дуже достойна робота всіх учасників. Це маркер того, що Україна працює інтелектом. І здатна на нестандартні рішення, які змінюють історію ведення воєн.

Доповнення

1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу рф: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації СБУ "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США.

Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".