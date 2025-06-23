Глава СБУ приоткрыл часть деталей спецоперации "Паутина"

Глава СБУ Василий Малюк приоткрыл часть деталей о спецоперации "Паутина". Дроны, которые были использованы, - уникальные, там несколько видов связи. Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает УНН.

В ближайшее время я предоставлю гораздо больше деталей относительно легендарной спецоперации "Паутина". Сейчас же приоткрою лишь часть. Русаки сразу начали рассказывать, что всё отбили, что это всё почти искусственно созданная нами картинка. Нами было задействовано 117 дронов, результат работы увидел весь мир. Это была сверхсложная операция, многокомпонентная. Первое - это логистика. Самое главное - доставка средств во вражеские тылы. Другой элемент - это сам дрон - рассказал Малюк.

Глава СБУ отметил, что на самом деле он выглядит как обычный дрон, но это уникальное средство поражения, там несколько видов связи.

Мы не будем останавливаться на этих деталях. Боевая часть в корпусе самого дрона состоит из двух частей 800 и 800 г, в комплексе - это 1,6 кг - специальный кумулятивный фугасный заряд. Что это значит? То, что он прожигает корпус самолета и взрывается внутри, что вызывает максимальное поражение цели. Били в баки, я определял это как приоритет. Били в сторону самолета, где находилась ракета. Поражали авионику, то оборудование, которого нет запасного у врага. Это очень правильный и специально разработанный боеприпас. Были использованы отдельные элементы для связи, которые являются подсанкционными группами товаров на территории российской федерации - сказал Малюк.

Он отметил, что люди, которые делали дроны, не знали, что это под "Паутину".

Люди, которые делали домики, не знали, что это под самолеты. Люди, которые перевозили, также не были посвящены в детали… Каждый отвечал за своё сверхважное, отдельное направление работы - заметил Малюк.

Глава СБУ заявил, что собрал лучших операторов дронов ЦСО А.

Они зашли в пять утра на пункт боевого управления, у них забрали телефоны. И началась работа: каждому была доведена цель, "выделен" конкретный самолет. У каждого был макет местности, который учитывал рельефы, местонахождение домиков, маршрут, как долететь. У меня были собственные макеты, вы видели фото - сказал Малюк.

Спецоперация "Паутина": СБУ использовала специально разработанные дроны

Глава СБУ подчеркнул, что другой важный элемент — изготовление домиков.

Этот домик автономный. Был вариант, что мы будем работать зимой. Поэтому там была система солнечных батарей, система EcoFlow батарей. Они должны были постоянно подпитывать дроны, если работать мы будем в тех местах, где - 50 градусов. Дрон должен был стартовать максимально заряженным. Эти домики ехали отдельно. И когда они должны были заезжать на территорию россии, то это - подсанкционная группа товаров: EcoFlow, солнечные батареи. Началась целая история, отдельно мы были вынуждены даже коррумпировать российских таможенников - рассказал Малюк.

Глава СБУ отметил, что время, которое было затрачено для реализации "Паутины": один год, шесть месяцев и девять дней.

Мы начали заниматься этим в ноябре 23-го. Потому что тогда враг начал в очередной раз массово обстреливать мирные украинские города. Наша задача была - уничтожать ракетоносители. Собственно, мы начали "выращивать" оперативный замысел… Круг тех, кто знал об этом был чрезвычайно ограниченным. Конечно, знал Президент, я объяснял ему все трудности, этапы, детали… Он интересовался, сколько по времени остается, как я это вижу и когда сможем ударить. Знал ещё один близкий мне сотрудник в системе СБУ, все остальные – очень узко профильно - сказал Малюк.

Он подчеркнул, что эта спецоперация - это очень достойная работа всех участников. Это маркер того, что Украина работает интеллектом. И способна на нестандартные решения, которые меняют историю ведения войн.

Дополнение

1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу рф: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации СБУ "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".