Спецоперация "Паутина": СБУ использовала специально разработанные дроны

Для проведения спецоперации "Паутина" использовали БПЛА, которые были специально разработаны и изготовлены инженерами СБУ. Об этом журналисту УНН сообщили источники в СБУ.

Указанные дроны – уникальная разработка Службы безопасности Украины с применением современных технологий, которая позволила дистанционно, в режиме реального времени, управлять ими за тысячи километров от государственной границы Украины, обходить имеющееся у врага противодействие и эффективно осуществлять поражение стратегической авиации