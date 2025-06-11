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Спецоперация "Паутина": СБУ использовала специально разработанные дроны

Киев • УНН

 • 162 просмотра

СБУ использовала БПЛА собственной разработки для поражения четырех аэродромов рф, где базировалась стратегическая авиация. Общие потери врага составили 41 единицу техники на более 7 млрд долларов.

Спецоперация "Паутина": СБУ использовала специально разработанные дроны

Для проведения спецоперации "Паутина" использовали БПЛА, которые были специально разработаны и изготовлены инженерами СБУ. Об этом журналисту УНН сообщили источники в СБУ.

Указанные дроны – уникальная разработка Службы безопасности Украины с применением современных технологий, которая позволила дистанционно, в режиме реального времени, управлять ими за тысячи километров от государственной границы Украины, обходить имеющееся у врага противодействие и эффективно осуществлять поражение стратегической авиации

- отметил источник в СБУ.

Собеседник сообщил, что такие БПЛА созданы Службой для выполнения задачи в глубоком тылу врага и с учетом особенностей целей поражения.

"СБУ будет бить врага там, где он считает себя недосягаемым": появилось новое видео со спецоперации "Паутина"11.06.25, 09:53 • 2190 просмотров

Дополнение

1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу рф: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации СБУ "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаТехнологии
Ил-78
Ту-160
Ту-95
Туполев Ту-22М
Служба безопасности Украины
Украина
Tesla
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