Спецоперація "Павутина": СБУ використала спеціально розроблені дрони
Київ • УНН
СБУ використала БПЛА власної розробки для ураження чотирьох аеродромів рф, де базувалася стратегічна авіація. Загальні втрати ворога склали 41 одиницю техніки на понад 7 млрд доларів.
Для проведення спецоперації "Павутина" використали БПЛА, які були спеціально розроблені та виготовлені інженерами СБУ. Про це журналісту УНН повідомили джерела в СБУ.
Вказані дрони – унікальна розробка Служби безпеки України із застосуванням сучасних технологій, яка дозволила дистанційно, в режимі реального часу, керувати ними за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити наявну у ворога протидію та ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації
Співрозмовник повідомив, що такі БПЛА створені Службою для виконання завдання в глибокому тилу ворога та з урахуванням особливостей цілей ураження.
"СБУ буде бити ворога там, де він вважає себе недосяжним": з'явилося нове відео зі спецоперації "Павутина"11.06.25, 09:53 • 2206 переглядiв
Доповнення
1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу рф: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.
Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації СБУ "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США.
Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".