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"СБУ буде бити ворога там, де він вважає себе недосяжним": з'явилося нове відео зі спецоперації "Павутина"

Київ • УНН

 • 1370 перегляди

СБУ оприлюднила відео спецоперації "Павутина", в результаті якої було уражено 41 ворожий літак. Вартість ураженої техніки перевищує 7 мільярдів доларів.

"СБУ буде бити ворога там, де він вважає себе недосяжним": з'явилося нове відео зі спецоперації "Павутина"

Служба безпеки України оприлюднила нове відео про спецоперацію "Павутина", за результатами якої вдалося уразити 41 військовий літак одразу на 4 аеродромах рашистів. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

Деталі

На кадрах видно хронологію подій: як саме готували і реалізували одну з наймасштабніших атак у глибокому тилу ворога.

СБУ б’є і буде бити ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним! Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами. Не менш болючими, ніж операція "Павутина"

- заявив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

Наголошується, що ця спецоперація стала відповіддю на масовані ракетні обстріли українських міст, лікарень та енергетичної інфраструктури.

Цим задумом безпосередньо керував голова СБУ Василь Малюк за дорученням Президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського, а підготовка спецоперації відбувалася в умовах максимальної секретності.

Так, спочатку СБУ переправила до росії fpv-дрони, а згодом - модульні деревʼяні будиночки. Уже на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі - російські бомбардувальники.

"Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі - військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація рф", - наголосив Малюк.

Спецоперація "Павутина": НАТО вчиться, як "креативність" України змінює ситуацію на полі бою - AFP09.06.25, 12:23 • 154289 переглядiв

Доповнення

1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу рф: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації Служби безпеки "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США.

Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".

"Павутина" - лише початок: складна протидія рф триватиме, інші операції вже готуються - Washington Post06.06.25, 14:38 • 65425 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Іл-78
Ту-160
Ту-95
Малюк Василь Васильович
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна
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