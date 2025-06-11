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"СБУ будет бить врага там, где он считает себя недосягаемым": появилось новое видео со спецоперации "Паутина"

Киев • УНН

 • 36 просмотра

СБУ обнародовала видео спецоперации "Паутина", в результате которой было поражено 41 вражеский самолет. Стоимость пораженной техники превышает 7 миллиардов долларов.

"СБУ будет бить врага там, где он считает себя недосягаемым": появилось новое видео со спецоперации "Паутина"

Служба безопасности Украины обнародовала новое видео о спецоперации "Паутина", по результатам которой удалось поразить 41 военный самолет сразу на 4 аэродромах рашистов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

На кадрах видно хронологию событий: как именно готовили и реализовали одну из самых масштабных атак в глубоком тылу врага.

СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недосягаемым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция "Паутина"

- заявил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

Отмечается, что эта спецоперация стала ответом на массированные ракетные обстрелы украинских городов, больниц и энергетической инфраструктуры.

Этим замыслом непосредственно руководил председатель СБУ Василий Малюк по поручению Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского, а подготовка спецоперации проходила в условиях максимальной секретности.

Так, сначала СБУ переправила в россию fpv-дроны, а впоследствии - модульные деревянные домики. Уже на территории рф дроны были спрятаны под крыши домиков, размещены на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели - российские бомбардировщики.

"Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели - военные аэродромы и авиацию, которая бомбардирует наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация рф", - подчеркнул Малюк.

Спецоперация "Паутина": НАТО учится, как "креативность" Украины меняет ситуацию на поле боя - AFP09.06.25, 12:23 • 154282 просмотра

Дополнение

1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу рф: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

"Паутина" — это только начало: сложное противодействие рф будет продолжаться, другие операции уже готовятся - Washington Post06.06.25, 14:38 • 65422 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Ил-78
Ту-160
Ту-95
Василий Малюк
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Украина
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