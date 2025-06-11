"СБУ будет бить врага там, где он считает себя недосягаемым": появилось новое видео со спецоперации "Паутина"
Киев • УНН
СБУ обнародовала видео спецоперации "Паутина", в результате которой было поражено 41 вражеский самолет. Стоимость пораженной техники превышает 7 миллиардов долларов.
Служба безопасности Украины обнародовала новое видео о спецоперации "Паутина", по результатам которой удалось поразить 41 военный самолет сразу на 4 аэродромах рашистов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Детали
На кадрах видно хронологию событий: как именно готовили и реализовали одну из самых масштабных атак в глубоком тылу врага.
СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недосягаемым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция "Паутина"
Отмечается, что эта спецоперация стала ответом на массированные ракетные обстрелы украинских городов, больниц и энергетической инфраструктуры.
Этим замыслом непосредственно руководил председатель СБУ Василий Малюк по поручению Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского, а подготовка спецоперации проходила в условиях максимальной секретности.
Так, сначала СБУ переправила в россию fpv-дроны, а впоследствии - модульные деревянные домики. Уже на территории рф дроны были спрятаны под крыши домиков, размещены на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели - российские бомбардировщики.
"Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели - военные аэродромы и авиацию, которая бомбардирует наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация рф", - подчеркнул Малюк.
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Дополнение
1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу рф: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.
Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.
Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".
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