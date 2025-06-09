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Спецоперация "Паутина": в НАТО учится, как "креативность" Украины меняет ситуацию на поле боя - AFP

Киев • УНН

 • 14154 просмотра

Адмирал НАТО Пьер Вандье заявил, что операция "Паутина" показала важность инноваций для победы. Западные разведки предупреждают, что рф опережает НАТО и может атаковать уже через 4 года.

Спецоперация "Паутина": в НАТО учится, как "креативность" Украины меняет ситуацию на поле боя - AFP

"Креативность" Украины, включая ее масштабную спецоперацию "Паутина" глубоко внутри россии, содержит глубокие уроки для западных военных. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО по вопросам трансформации, адмирал Пьер Вандье в интервью AFP, передает УНН.

Детали

"То, что украинцы сделали в россии, было троянским конем, и этот троянский конь был тысячи лет назад. Сегодня мы видим, как такая тактика переосмысливается благодаря технической и промышленной креативности", - сказал Вандье.

Вандье отметил, что операция "Паутина" показала, насколько важными для победы являются инновации и адаптация, поскольку современная война меняется молниеносно.

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"Это был настоящий переворот. Мы вступаем в динамичную эпоху, когда армии должны полагаться как на масштабное планирование, так и на адаптивное планирование. Мы будем свидетелями непрерывных инноваций, где неделя за неделей, месяц за месяцем или год за годом мы сможем изобретать то, чего не предусматривали", - заявил Вандье.

AFP отмечает, что столкнувшись с российской угрозой, НАТО на прошлой неделе одобрило новые цели в отношении своих оборонных возможностей, чтобы обеспечить способность отражать атаки москвы.

Но, как отмечается, западные разведывательные службы предупреждают, что кремль перестраивает свои силы темпами, которые значительно опережают темпы НАТО, и может быть готов атаковать альянс уже через четыре года.

"Время - это действительно решающий параметр. Мы должны действовать быстро", - сказал Вандье.

Адмирал, который ранее командовал флагманским авианосцем Франции "Шарль де Голль", заявил, что НАТО необходимо собрать силы, чтобы отговорить любого противника от попытки нападения.

"Когда вы говорите: "Я защищаюсь", у вас есть оружие для защиты. Когда вы говорите, что сдерживаете, у вас есть оружие для сдерживания. Именно это должно предотвратить войну - заставить противника подумать: "Завтра утром я не победю", - считает Вандье.

Ожидается, что страны НАТО, находящиеся под давлением президента США Дональда Трампа, согласятся на значительное увеличение своих оборонных расходов на саммите в Гааге в этом месяце.

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Это должно привести к резкому росту расходов на военную технику.

Адмирал, работающий на базе НАТО в США в Норфолке в штате Вирджиния, сказал, что главной проблемой является "интеграция новых технологий и новых методов боя, основанных на том, что мы наблюдали в Украине".

НАТО и Украина создали центр в Польше, предназначенный для того, чтобы помочь Альянсу извлечь уроки из вторжения россии в Украину, пишет издание.

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Искусственный интеллект и робототехника также оказывают все большее влияние и должны помочь изменить ситуацию на поле боя.

"У всех современных армий будут пилотируемые и беспилотные возможности. Намного эффективнее доставлять боеприпасы наземным роботом, чем отрядом солдат, которые могут противостоять 155-миллиметровому (шестидюймовому) снаряду", - отметил Вандье.

Эта трансформация военных возможностей в рамках Альянса, которую НАТО стремится расширить не менее чем на 30% в течение следующих лет, приведет к значительным расходам, которые оцениваются в сотни миллиардов евро (долларов).

Вандье настаивал, что хотя финансовые усилия были "существенными", они были "вполне реалистичными".

"Сегодня у нас есть все инструменты. У нас есть инженерия. У нас есть опыт. У нас есть технологии. Поэтому нам нужно начинать", - сказал он.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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