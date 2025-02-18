В Польше открылся первый совместный учебный центр НАТО и Украины

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В Быдгоще заработал Центр анализа JATEC для изучения опыта российско-украинской войны. Заведение будет способствовать интеграции Украины в НАТО и внедрению изменений в стратегии Альянса.

В польском городе Быдгоще открыли центр JATEC. Заведение будет заниматься анализом, обучением и подготовкой в рамках инициативы "Украина-НАТО", а также поддерживать Вооруженные Силы Украины (ВСУ). Об этом информирует Министерство обороны Польши, передает УНН.

Детали

В понедельник, 17 февраля в польском городе Быдгоще начал работу Центр анализа, образования и подготовки "Украина - НАТО". Задачей JATEC является изучение опыта ведения полномасштабной российско-украинской войны и внедрение соответствующих изменений в стратегии НАТО.

Отмечается, что это первое такое мероприятие, первое подобное заведение.

Сегодня для создания эффективного сдерживания и обороноспособности нам необходимо собирать и анализировать опыт войны в Украине. Сделаем это в Польше

- сказал глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш.

На церемонии открытия были польские министры и чиновники, украинские и польские военные, а также вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Отмечается, что город Быдгощ - это стратегический центр операций НАТО. Здесь уже работает Объединенный учебный центр сил (JFTC), Группа интеграции сил НАТО, Батальон связи НАТО, Центр передового опыта военной полиции НАТО и Группа поддержки информации и коммуникаций НАТО. В городе также находится Международная школа Быдгоща, где учатся дети офицеров и сотрудников НАТО.

JATEC достиг начальных оперативных возможностей в январе, а его полноценное функционирование запланировано на 2025 год. Возглавит центр польский генерал Войцех Озга.

Напомним

В ноябре 2024 года стало известно, что Украина и НАТО согласовали стратегию создания Совместного центра JATEC, который откроется в начале 2025 года. Центр будет способствовать интеграции Украины в структуры Альянса и обмену опытом между сторонами.

США сыграют свою роль в гарантиях безопасности для Украины - сенатор Шейхин17.02.25, 20:29 • 27702 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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