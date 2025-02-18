У Польщі відкрився перший спільний навчальний центр НАТО та України
Київ • УНН
У Бидгощі запрацював Центр аналізу JATEC для вивчення досвіду російсько-української війни. Заклад сприятиме інтеграції України в НАТО та впровадженню змін до стратегій Альянсу.
У польському місті Бидгощі відкрили центр JATEC. Заклад займатиметься аналізом, навчанням та підготовки в межах ініціативи "Україна-НАТО", а також підтримуватиме Збройні Сили України (ЗСУ). Про це інформує Міністерство оборони Польщі, передає УНН.
Деталі
В понеділок, 17 лютого в польському місті Бидгощі розпочав роботу Центр аналізу, освіти та підготовки "Україна – НАТО". Завданням JATEC є вивчення досвіду ведення повномасштабної російсько-української війни й впровадження відповідних змін до стратегій НАТО.
Зазначається, що це перший такий захід, перший подібний заклад.
Сьогодні для створення ефективного стримування та обороноздатності нам необхідно збирати та аналізувати досвід війни в Україні. Зробимо це в Польщі
На церемонії відкриття були польські міністри та чиновники, українські та польські військові, а також віцепрем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Зазначається, що місто Бидгощ - це стратегічний центр операцій НАТО. Тут вже працює Об'єднаний навчальний центр сил (JFTC), Група інтеграції сил НАТО, Батальйон зв'язку НАТО, Центр передового досвіду військової поліції НАТО та Група підтримки інформації та комунікацій НАТО. У місті також знаходиться Міжнародна школа Бидгоща, де навчаються діти офіцерів та співробітників НАТО.
JATEC досягнув початкових оперативних спроможностей у січні, а його повноцінне функціонування заплановане на 2025 рік. Очолить центр польський генерал Войцех Озга.
Нагадаємо
В листопаді 2024 року стало відомо, що Україна і НАТО узгодили стратегію створення Спільного центру JATEC, який відкриється на початку 2025 року. Центр сприятиме інтеграції України в структури Альянсу та обміну досвідом між сторонами.
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