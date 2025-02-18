У Польщі відкрився перший спільний навчальний центр НАТО та України

У польському місті Бидгощі відкрили центр JATEC. Заклад займатиметься аналізом, навчанням та підготовки в межах ініціативи "Україна-НАТО", а також підтримуватиме Збройні Сили України (ЗСУ). Про це інформує Міністерство оборони Польщі, передає УНН.

Деталі

В понеділок, 17 лютого в польському місті Бидгощі розпочав роботу Центр аналізу, освіти та підготовки "Україна – НАТО". Завданням JATEC є вивчення досвіду ведення повномасштабної російсько-української війни й впровадження відповідних змін до стратегій НАТО.

Зазначається, що це перший такий захід, перший подібний заклад.

Сьогодні для створення ефективного стримування та обороноздатності нам необхідно збирати та аналізувати досвід війни в Україні. Зробимо це в Польщі