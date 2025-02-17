США зіграють свою роль у гарантіях безпеки для України - сенатор Шейхін

Гарантії безпеки для України можуть бути реалізовані різними способами, адже це буде частиною того, про що йтимуть переговори щодо завершення війни. США відіграють свою роль у гарантіях безпеки для України. Про це заявила сенатор Джинн Шейхін, передає УНН.

Я вважаю, що продовжувати військову допомогу є в інтересах США так само, як і в інтересах України. путін не зупиниться в Україні. Важливо, щоб ми не тільки дали йому зрозуміти це, а й дати іншим ворогам США, які спостерігають за цим конфліктом дуже уважно. Ми вважаємо, що позитивний результат в України є інтересом США. Я думаю, що двопартійна група в Конгресі, яка підтримує Україну, і позитивне рішення, яке ми можемо побачити після угоди про мир, можливе тільки після з гарантіями безпеки. Ми бачили, що сталося у 2014 році, коли вторглася росія, ми були недостатньо сміливі - сказала Шейхін.

Вона наголосила, що гарантії безпеки можуть бути реалізовані різними способами.

Це частина того, про що йтимуть переговори. І я вважаю, що США зіграють у цьому свою роль, Європа має певну роль, але це остаточно вирішать переговори - додала Шейхін.

Водночас сенатор Том Тілліс заявив, що Україна повинна бути в центральній позиції на цих переговорах, щоб мир був тривалим.

Країни-члени НАТО можуть відіграти певну роль і вони можуть підтримати мир і відбудувати Україну - сказав Тілліс.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна мати чітко окреслені гарантії безпеки: НАТО або надійна альтернатива.