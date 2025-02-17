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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124986 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184109 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148439 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139701 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117780 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108263 перегляди

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15 березня, 10:46 • 103023 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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США зіграють свою роль у гарантіях безпеки для України - сенатор Шейхін

США зіграють свою роль у гарантіях безпеки для України - сенатор Шейхін

Київ • УНН

 • 64533 перегляди

Сенатори США обговорили можливі варіанти гарантій безпеки для України після війни. Шейхін та Тілліс підкреслили важливість участі США та НАТО у забезпеченні тривалого миру.

Гарантії безпеки для України можуть бути реалізовані різними способами, адже це буде частиною того, про що йтимуть переговори щодо завершення війни. США відіграють свою роль у гарантіях безпеки для України. Про це заявила сенатор Джинн Шейхін, передає УНН.

Я вважаю, що продовжувати військову допомогу є в інтересах США так само, як і в інтересах України. путін не зупиниться в Україні. Важливо, щоб ми не тільки дали йому зрозуміти це, а й дати іншим ворогам США, які спостерігають за цим конфліктом дуже уважно. Ми вважаємо, що позитивний результат в України є інтересом США. Я думаю, що двопартійна група в Конгресі, яка підтримує Україну, і позитивне рішення, яке ми можемо побачити після угоди про мир, можливе тільки після з гарантіями безпеки. Ми бачили, що сталося у 2014 році, коли вторглася росія, ми були недостатньо сміливі 

- сказала Шейхін.

Вона наголосила, що гарантії безпеки можуть бути реалізовані різними способами.

Це частина того, про що йтимуть переговори. І я вважаю, що США зіграють у цьому свою роль, Європа має певну роль, але це остаточно вирішать переговори 

- додала Шейхін.

Водночас сенатор Том Тілліс заявив, що Україна повинна бути в центральній позиції на цих переговорах, щоб мир був тривалим.

Країни-члени НАТО можуть відіграти певну роль і вони можуть підтримати мир і відбудувати Україну 

- сказав Тілліс.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна мати чітко окреслені гарантії безпеки: НАТО або надійна альтернатива.

Павло Башинський

Павло Башинський

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