США сыграют свою роль в гарантиях безопасности для Украины - сенатор Шейхин

Гарантии безопасности для Украины могут быть реализованы различными способами, ведь это будет частью того, о чем будут идти переговоры по завершению войны. США играют свою роль в гарантиях безопасности для Украины. Об этом заявила сенатор Джинн Шейхин, передает УНН.

Я считаю, что продолжать военную помощь в интересах США так же, как и в интересах Украины. путин не остановится в Украине. Важно, чтобы мы не только дали ему понять это, но и дать другим врагам США, которые наблюдают за этим конфликтом очень внимательно. Мы считаем, что положительный результат в Украине является интересом США. Я думаю, что двухпартийная группа в Конгрессе, которая поддерживает Украину, и положительное решение, которое мы можем увидеть после соглашения о мире, возможно только после с гарантиями безопасности. Мы видели, что произошло в 2014 году, когда вторглась россия, мы были недостаточно смелы - сказала Шейхин.

Она подчеркнула, что гарантии безопасности могут быть реализованы различными способами.

Это часть того, о чем будут идти переговоры. И я считаю, что США сыграют в этом свою роль, Европа имеет определенную роль, но это окончательно решат переговоры - добавила Шейхин.

В то же время сенатор Том Тиллис заявил, что Украина должна быть в центральной позиции на этих переговорах, чтобы мир был длительным.

Страны-члены НАТО могут сыграть определенную роль и они могут поддержать мир и отстроить Украину - сказал Тиллис.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна иметь четко очерченные гарантии безопасности: НАТО или надежная альтернатива.