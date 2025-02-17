Зеленський: Україна повинна мати чітко окреслені гарантії безпеки
Київ • УНН
Президент заявив, що Україна потребує чітких гарантій безпеки: або НАТО, або створення мільйонної армії з підтримкою США.
Україна повинна мати чітко окреслені гарантії безпеки: НАТО або надійна альтернатива. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
Якщо ми не маємо НАТО, то, умовно кажучи, НАТО треба будувати в Україні. Умовно кажучи, але робити не умовно, а робити предметно. Тобто мільйонна армія. І тут потрібні гроші, і хто дає на це гроші. Окрім грошей – зброя. Якщо контингент, то розмір цього контингенту, де будуть, із яких країн, чим і як вони озброєні. І якщо контингент, то дуже важливо не втрачати США в тому чи іншому вигляді,
Доповнення
Президент наголошував раніше, що НАТО зі столу ніхто не прибирає й не буде прибирати.
Зеленський повідомляв, що в угоді зі США щодо рідкоземельних металів мають бути гарантії безпеки. Україна зацікавлена підписати її з Америкою.
У Франції триває обговорення питання військового контингенту: Макрон днями розповість Зеленському деталі17.02.25, 15:52 • 24707 переглядiв