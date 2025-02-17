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Зеленський: Україна повинна мати чітко окреслені гарантії безпеки

Зеленський: Україна повинна мати чітко окреслені гарантії безпеки

Київ • УНН

 • 24399 перегляди

Президент заявив, що Україна потребує чітких гарантій безпеки: або НАТО, або створення мільйонної армії з підтримкою США.

Україна повинна мати чітко окреслені гарантії безпеки: НАТО або надійна альтернатива. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Якщо ми не маємо НАТО, то, умовно кажучи, НАТО треба будувати в Україні. Умовно кажучи, але робити не умовно, а робити предметно. Тобто мільйонна армія. І тут потрібні гроші, і хто дає на це гроші. Окрім грошей – зброя. Якщо контингент, то розмір цього контингенту, де будуть, із яких країн, чим і як вони озброєні. І якщо контингент, то дуже важливо не втрачати США в тому чи іншому вигляді,

- заявив Зеленський.

Доповнення

Президент наголошував раніше, що НАТО зі столу ніхто не прибирає й не буде прибирати.

Зеленський повідомляв, що в угоді зі США щодо рідкоземельних металів мають бути гарантії безпеки. Україна зацікавлена підписати її з Америкою.

У Франції триває обговорення питання військового контингенту: Макрон днями розповість Зеленському деталі17.02.25, 15:52 • 24707 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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