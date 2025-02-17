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Зеленский: Украина должна иметь четко очерченные гарантии безопасности

Зеленский: Украина должна иметь четко очерченные гарантии безопасности

Киев  •  УНН

 • 9238 просмотра

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Президент заявил, что Украина нуждается в четких гарантиях безопасности: или НАТО, или создание миллионной армии с поддержкой США.

Украина должна иметь четко очерченные гарантии безопасности: НАТО или надежная альтернатива. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Если мы не имеем НАТО, то, условно говоря, НАТО надо строить в Украине. Условно говоря, но делать не условно, а делать предметно. То есть миллионная армия. И здесь нужны деньги, и кто дает на это деньги. Кроме денег - оружие. Если контингент, то размер этого контингента, где будут, из каких стран, чем и как они вооружены. И если контингент, то очень важно не терять США в том или ином виде,

- заявил Зеленский.

Дополнение

Президент подчеркивал ранее, что НАТО со стола никто не убирает и не будет убирать.

Зеленский сообщал, что в соглашении с США по редкоземельным металлам должны быть гарантии безопасности. Украина заинтересована подписать его с Америкой.

Во Франции продолжается обсуждение вопроса военного контингента: Макрон на днях расскажет Зеленскому детали17.02.25, 15:52 • 12792 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
natoNATO
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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