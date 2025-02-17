Зеленский: Украина должна иметь четко очерченные гарантии безопасности

Украина должна иметь четко очерченные гарантии безопасности: НАТО или надежная альтернатива. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Если мы не имеем НАТО, то, условно говоря, НАТО надо строить в Украине. Условно говоря, но делать не условно, а делать предметно. То есть миллионная армия. И здесь нужны деньги, и кто дает на это деньги. Кроме денег - оружие. Если контингент, то размер этого контингента, где будут, из каких стран, чем и как они вооружены. И если контингент, то очень важно не терять США в том или ином виде,