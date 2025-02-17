Во Франции продолжается обсуждение вопроса военного контингента: Макрон на днях расскажет Зеленскому детали

ukenru
Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
13:43 • 16281 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
10:05 • 66532 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 108629 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 128964 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 187703 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 167076 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 164794 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 152884 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 194749 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 313222 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Минобороны рф заявили об уничтожении 90 украинских дронов и ракеты "Нептун"

В Минобороны рф заявили об уничтожении 90 украинских дронов и ракеты "Нептун"

17 февраля, 05:10 • 105836 просмотра
На ЧАЭС приостановили работы по тушению после удара российского дрона: что происходит

На ЧАЭС приостановили работы по тушению после удара российского дрона: что происходит

17 февраля, 06:26 • 78480 просмотра
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

08:40 • 110477 просмотра
Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

10:57 • 50450 просмотра
Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

11:37 • 46036 просмотра
публикации
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

08:40 • 110477 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 156530 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 193629 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 313222 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 243229 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

11:37 • 46099 просмотра
Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

10:57 • 50480 просмотра
Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

16 февраля, 18:38 • 107974 просмотра
Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

15 февраля, 19:18 • 187705 просмотра
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 136030 просмотра
Актуальное
Во Франции продолжается обсуждение вопроса военного контингента: Макрон на днях расскажет Зеленскому детали

Во Франции продолжается обсуждение вопроса военного контингента: Макрон на днях расскажет Зеленскому детали

Киев  •  УНН

 • 5289 просмотра

Read in English

Президент Франции планирует обсудить с Зеленским детали относительно военного контингента. Украина подчеркивает важность участия США и систем ПВО Patriot в этом вопросе.

Вопрос военного контингента сегодня обсуждается во Франции и в ближайшие дни французский лидер Эмманюэль Макрон планирует рассказать Президенту Украины детали по этому поводу. Об этом Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил во время видеоконференции во время официального визита в ОАЭ, передает УНН.

Вопрос контингента сегодня обсуждается во Франции. Я думаю, что Эмануэль, он мне говорил, что после того, как они это все закончат, не знаю это сегодня, или в ближайшие дни мы с ним соединимся и он мне все детали расскажет 

- сказал Зеленский.

Президент отметил, что относительно идеи о военном контингенте есть много вопросов: размер этого контингента, будут ли они состоять из каких стран, чем и как они будут вооружены.

Если контингент, то я считаю, что очень важно не терять США в том, или ином виде. Мы разговаривали с европейскими партнерами, я им сказал: Послушайте, контингент, это не обязательно значит, что военные из всех стран. Нет. Например, ПВО, Patriot, которые могут дать только США - это не наступление, но это защита. Для нас это гарантии безопасности. То есть вопрос в системах, готовы ли нам дать те системы. 10, 20 систем, которые точно закроют небо. Это уже надо, чтобы военные разговаривали сколько нужно систем, чтобы четко закрыть 100% нашу территорию. Так же как мы говорим о море, о безопасности там, здесь важно услышать голос США. Я европейцев услышал, несколько стран уже готовы 

- рассказал Зеленский.

США предлагают отправить в Украину миротворцев из Бразилии и Китая - СМИ17.02.25, 14:39 • 11769 просмотров

Зеленский отметил, что вопрос в США, поэтому он и хотел, чтобы в документе по редкоземельным металлам было что-то очерчено относительно гарантий безопасности.

Мы не страна сырья. Мне кажется, что этот момент, что мы не страна сырья должен четко быть отражен в документе 

- добавил Президент.

Европа тихо работает над планом отправки войск в Украину для послевоенной безопасности - AP14.02.25, 17:19 • 36921 просмотр

Дополнение

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о готовности рассмотреть участие в послевоенных миротворческих силах в Украине. Решение будет зависеть от прогресса в мирных переговорах и четкого мандата для таких сил.

Официальные лица Елисейского дворца заявили, что ключевой целью сегодняшнего мини-саммита в Париже является достижение соглашения о том, какие конкретные действия должны и могут предпринять европейские правительства, включая достижение прогресса в сложном вопросе о том, как финансировать значительное увеличение расходов на оборону.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
braziliyaБразилия
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
shvetsiyaШвеция
kitaiКитай
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы