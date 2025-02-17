Во Франции продолжается обсуждение вопроса военного контингента: Макрон на днях расскажет Зеленскому детали

Вопрос военного контингента сегодня обсуждается во Франции и в ближайшие дни французский лидер Эмманюэль Макрон планирует рассказать Президенту Украины детали по этому поводу. Об этом Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил во время видеоконференции во время официального визита в ОАЭ, передает УНН.

Вопрос контингента сегодня обсуждается во Франции. Я думаю, что Эмануэль, он мне говорил, что после того, как они это все закончат, не знаю это сегодня, или в ближайшие дни мы с ним соединимся и он мне все детали расскажет - сказал Зеленский.

Президент отметил, что относительно идеи о военном контингенте есть много вопросов: размер этого контингента, будут ли они состоять из каких стран, чем и как они будут вооружены.

Если контингент, то я считаю, что очень важно не терять США в том, или ином виде. Мы разговаривали с европейскими партнерами, я им сказал: Послушайте, контингент, это не обязательно значит, что военные из всех стран. Нет. Например, ПВО, Patriot, которые могут дать только США - это не наступление, но это защита. Для нас это гарантии безопасности. То есть вопрос в системах, готовы ли нам дать те системы. 10, 20 систем, которые точно закроют небо. Это уже надо, чтобы военные разговаривали сколько нужно систем, чтобы четко закрыть 100% нашу территорию. Так же как мы говорим о море, о безопасности там, здесь важно услышать голос США. Я европейцев услышал, несколько стран уже готовы - рассказал Зеленский.

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Зеленский отметил, что вопрос в США, поэтому он и хотел, чтобы в документе по редкоземельным металлам было что-то очерчено относительно гарантий безопасности.

Мы не страна сырья. Мне кажется, что этот момент, что мы не страна сырья должен четко быть отражен в документе - добавил Президент.

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Дополнение

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о готовности рассмотреть участие в послевоенных миротворческих силах в Украине. Решение будет зависеть от прогресса в мирных переговорах и четкого мандата для таких сил.

Официальные лица Елисейского дворца заявили, что ключевой целью сегодняшнего мини-саммита в Париже является достижение соглашения о том, какие конкретные действия должны и могут предпринять европейские правительства, включая достижение прогресса в сложном вопросе о том, как финансировать значительное увеличение расходов на оборону.