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У Єлисейському палаці розкрили теми скликаного Макроном міні-саміту в Парижі: торкнеться України

У Єлисейському палаці розкрили теми скликаного Макроном міні-саміту в Парижі: торкнеться України

Київ • УНН

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У Парижі відбудеться міні-саміт європейських лідерів щодо підтримки України та збільшення оборонних видатків. Зустріч також має на меті запевнити Київ у підтримці.

Офіційні особи Єлисейського палацу заявили, що ключовою метою сьогоднішнього міні-саміту у Парижі є досягнення угоди про те, які конкретні дії мають і можуть вжити європейські уряди, включаючи досягнення прогресу у складному питанні про те, як фінансувати значне збільшення видатків на оборону, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

"Ми вважаємо, що з огляду на прискорення щодо ситуації в Україні та з огляду на те, що сказали лідери США, європейцям необхідно зробити більше, краще та узгоджено для нашої колективної безпеки", - сказав радник.

Зустріч також спрямована на те, щоб запевнити Україну у тому, що оскільки США та росія "розпочинають мирні переговори цього тижня, які можуть призвести до врегулювання, під яким Україна не зможе підписатися", європейці, включаючи Велику Британію, дотримуватимуться своїх політичних, фінансових та військових зобов'язань, пише видання.

Очікується, що президент Франції Еммануель Макрон заявить лідерам Великої Британії, Німеччини, Польщі, Нідерландів, Іспанії та Італії, а також Генсеку НАТО Марку Рютте та високопосадовцям ЄС Урсулі фон дер Ляйєн та Антоніу Кошті, що "позиція США може стати можливістю", вказує видання.

"Мирна ініціатива Трампа може пришвидшити кінець війни", сказав радник Єлисейського палацу французьким ЗМІ, але "важливо, щоб угода була прийнятною для України та Європи, чия безпека також була під загрозою".

У будь-якому випадку, вважається, що Макрон, "швидше за все, закличе лідерів не потрапляти на вудку США та уникати провокаційних чи конфронтаційних висловлювань". Натомість Європа має вітати пропозиції Вашингтона, водночас роблячи важливі кроки самостійно.

Макрон скликає терміновий саміт ЄС через заяви Трампа15.02.2025, 19:49 • 61450 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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