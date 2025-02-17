В Елисейском дворце раскрыли темы созванного Макроном мини-саммита в Париже: коснется Украины

ukenru
Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
13:43 • 16634 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
10:05 • 66832 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 108679 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 129010 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 187758 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 167092 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 164806 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 152884 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 194749 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 313268 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Минобороны рф заявили об уничтожении 90 украинских дронов и ракеты "Нептун"

В Минобороны рф заявили об уничтожении 90 украинских дронов и ракеты "Нептун"

17 февраля, 05:10 • 105882 просмотра
На ЧАЭС приостановили работы по тушению после удара российского дрона: что происходит

На ЧАЭС приостановили работы по тушению после удара российского дрона: что происходит

17 февраля, 06:26 • 78841 просмотра
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

08:40 • 110573 просмотра
Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

10:57 • 50900 просмотра
Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

11:37 • 46641 просмотра
публикации
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

08:40 • 110573 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 156580 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 193675 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 313268 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 243271 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

11:37 • 46604 просмотра
Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

10:57 • 50855 просмотра
Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

16 февраля, 18:38 • 107985 просмотра
Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

15 февраля, 19:18 • 187752 просмотра
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 136037 просмотра
Актуальное
В Елисейском дворце раскрыли темы созванного Макроном мини-саммита в Париже: коснется Украины

В Елисейском дворце раскрыли темы созванного Макроном мини-саммита в Париже: коснется Украины

Киев  •  УНН

 • 10002 просмотра

Read in English

В Париже состоится мини-саммит европейских лидеров по поддержке Украины и увеличению оборонных расходов. Встреча также имеет целью заверить Киев в поддержке.

Официальные лица Елисейского дворца заявили, что ключевой целью сегодняшнего мини-саммита в Париже является достижение соглашения о том, какие конкретные действия должны и могут предпринять европейские правительства, включая достижение прогресса в сложном вопросе о том, как финансировать значительное увеличение расходов на оборону, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"Мы считаем, что учитывая ускорение по ситуации в Украине и учитывая то, что сказали лидеры США, европейцам необходимо сделать больше, лучше и согласованно для нашей коллективной безопасности", - сказал советник.

Встреча также направлена на то, чтобы заверить Украину в том, что поскольку США и россия "начинают мирные переговоры на этой неделе, которые могут привести к урегулированию, под которым Украина не сможет подписаться", европейцы, включая Великобританию, будут придерживаться своих политических, финансовых и военных обязательств, пишет издание.

Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон заявит лидерам Великобритании, Германии, Польши, Нидерландов, Испании и Италии, а также Генсеку НАТО Марку Рютте и высокопоставленным чиновникам ЕС Урсуле фон дер Ляйен и Антониу Коште, что "позиция США может стать возможностью", указывает издание.

"Мирная инициатива Трампа может ускорить конец войны", сказал советник Елисейского дворца французским СМИ, но "важно, чтобы соглашение было приемлемым для Украины и Европы, чья безопасность также была под угрозой".

В любом случае, считается, что Макрон, "скорее всего, призовет лидеров не попадаться на удочку США и избегать провокационных или конфронтационных высказываний". При этом Европа должна приветствовать предложения Вашингтона, одновременно делая важные шаги самостоятельно.

Макрон созывает срочный саммит ЕС из-за заявлений Трампа15.02.2025, 19:49 • 59132 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
parizhПариж
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
italiyaИталия
ispaniyaИспания
germaniyaГермания
niderlandiНидерланды
antonio-kostaАнтониу Кошта
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
ukrainaУкраина
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы