В Елисейском дворце раскрыли темы созванного Макроном мини-саммита в Париже: коснется Украины

Официальные лица Елисейского дворца заявили, что ключевой целью сегодняшнего мини-саммита в Париже является достижение соглашения о том, какие конкретные действия должны и могут предпринять европейские правительства, включая достижение прогресса в сложном вопросе о том, как финансировать значительное увеличение расходов на оборону, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

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"Мы считаем, что учитывая ускорение по ситуации в Украине и учитывая то, что сказали лидеры США, европейцам необходимо сделать больше, лучше и согласованно для нашей коллективной безопасности", - сказал советник.

Встреча также направлена на то, чтобы заверить Украину в том, что поскольку США и россия "начинают мирные переговоры на этой неделе, которые могут привести к урегулированию, под которым Украина не сможет подписаться", европейцы, включая Великобританию, будут придерживаться своих политических, финансовых и военных обязательств, пишет издание.

Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон заявит лидерам Великобритании, Германии, Польши, Нидерландов, Испании и Италии, а также Генсеку НАТО Марку Рютте и высокопоставленным чиновникам ЕС Урсуле фон дер Ляйен и Антониу Коште, что "позиция США может стать возможностью", указывает издание.

"Мирная инициатива Трампа может ускорить конец войны", сказал советник Елисейского дворца французским СМИ, но "важно, чтобы соглашение было приемлемым для Украины и Европы, чья безопасность также была под угрозой".

В любом случае, считается, что Макрон, "скорее всего, призовет лидеров не попадаться на удочку США и избегать провокационных или конфронтационных высказываний". При этом Европа должна приветствовать предложения Вашингтона, одновременно делая важные шаги самостоятельно.

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