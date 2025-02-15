Макрон созывает срочный саммит ЕС из-за заявлений Трампа
Киев • УНН
Президент Франции созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник. На встрече планируют обсудить проблемы, связанные с заявлениями Дональда Трампа.
Президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в понедельник в Париже, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.
"Я очень рад, что президент Макрон созвал наших лидеров в Париж", - сказал Сикорский, добавив, что он ожидает, что европейские лидеры „очень серьезно" обсудят проблемы, создаваемые президентом США Дональдом Трампом.
По словам двух чиновников ЕС, встреча состоится в понедельник.
Пока не понятно, будут ли на встрече присутствовать все лидеры ЕС, или только небольшая группа стран, а также будут ли приглашены другие европейские лидеры.
Позже Сикорский сообщил, что в понедельник по приглашению Макрона на встречу отправится премьер-министр Польши Дональд Туск. "Мы должны показать нашу силу и единство", - написал Сикорский в социальной сети.
Напомним
Еврокомиссия отреагировала на заявление Трампа о введении 25% пошлин на сталь и алюминий из ЕС. Комиссия ждет официальных разъяснений и готова защищать интересы европейского бизнеса.