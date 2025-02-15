Макрон скликає терміновий саміт ЄС через заяви Трампа

Президент Франції Еммануель Макрон скликає європейських лідерів на екстрений саміт у понеділок у Парижі, повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу. Про це пише УНН із посиланням на Politico.

"Я дуже радий, що президент Макрон скликав наших лідерів до Парижа", - сказав Сікорський, додавши, що він очікує, що європейські лідери "дуже серйозно" обговорять проблеми, створювані президентом США Дональдом Трампом.

За словами двох чиновників ЄС, зустріч відбудеться в понеділок.

Наразі не зрозуміло, чи будуть на зустрічі присутні всі лідери ЄС, чи тільки невелика група країн, а також чи будуть запрошені інші європейські лідери.

Пізніше Сікорський повідомив, що в понеділок на запрошення Макрона на зустріч вирушить прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. "Ми повинні показати нашу силу і єдність", - написав Сікорський у соціальній мережі.

Нагадаємо

Єврокомісія відреагувала на заяву Трампа про введення 25% мит на сталь та алюміній з ЄС. Комісія чекає офіційних роз'яснень та готова захищати інтереси європейського бізнесу.