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Макрон скликає терміновий саміт ЄС через заяви Трампа

Київ • УНН

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Президент Франції скликає європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі в понеділок. На зустрічі планують обговорити проблеми, пов'язані із заявами Дональда Трампа.

Президент Франції Еммануель Макрон скликає європейських лідерів на екстрений саміт у понеділок у Парижі, повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу. Про це пише УНН із посиланням на Politico. 

"Я дуже радий, що президент Макрон скликав наших лідерів до Парижа", - сказав Сікорський, додавши, що він очікує, що європейські лідери "дуже серйозно" обговорять проблеми, створювані президентом США Дональдом Трампом.

За словами двох чиновників ЄС, зустріч відбудеться в понеділок.

Наразі не зрозуміло, чи будуть на зустрічі присутні всі лідери ЄС, чи тільки невелика група країн, а також чи будуть запрошені інші європейські лідери. 

Пізніше Сікорський повідомив, що в понеділок на запрошення Макрона на зустріч вирушить прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. "Ми повинні показати нашу силу і єдність", -  написав Сікорський у соціальній мережі.

Нагадаємо

Єврокомісія відреагувала на заяву Трампа про введення 25% мит на сталь та алюміній з ЄС. Комісія чекає офіційних роз'яснень та готова захищати інтереси європейського бізнесу.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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