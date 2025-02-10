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ЄС обіцяє відповідь на нові мита Трампа на сталь у разі введення: що відомо

ЄС обіцяє відповідь на нові мита Трампа на сталь у разі введення: що відомо

Київ • УНН

 • 23482 перегляди

Єврокомісія відреагувала на заяву Трампа про введення 25% мит на сталь та алюміній з ЄС. Комісія чекає офіційних роз'яснень та готова захищати інтереси європейського бізнесу.

Європейська комісія заявила у понеділок, що відреагує, щоб захистити інтереси ЄС, після оголошення президента США Дональда Трампа про майбутні мита на метали, але заявила, що не відповідатиме, доки не отримає роз'яснень щодо заходів, пише УНН з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

Деталі

Трамп заявив у неділю, що запровадить нові 25%-ні мита на весь імпорт сталі та алюмінію в США, що стане ще одним великим етапом його перегляду торгової політики.

У понеділок Трамп оголосить нові 25% мита на сталь та алюміній - Reuters10.02.25, 03:53 • 69887 переглядiв

Єврокомісія заявила, що не отримувала жодних офіційних повідомлень про додаткові мита на товари ЄС.

На цьому етапі ми не отримали жодного офіційного повідомлення щодо запровадження додаткових мит на товари ЄС. Ми не будемо відповідати на загальні заяви без деталей або письмових роз’яснень. ЄС не бачить виправдання для введення мит на свій експорт. Ми реагуватимемо, щоб захистити інтереси європейського бізнесу, працівників і споживачів від невиправданих заходів

- ідеться у заяві Єврокомісії.

Доповнення

У разі підтвердження крок Трампа, як зазначає Reuters, буде повторювати його дії під час його першого терміну, коли він запровадив 25% мит на сталь з багатьох країн та 10% тарифів на алюміній. Для ЄС це охоплювало 6,4 млрд євро (6,6 млрд доларів) експорту.

У відповідь ЄС у 2018 році ввів мита на американські товари вартістю 2,8 мільярда євро, включаючи бурбон і мотоцикли Harley Davidson. Він планував додати товари США ще на 3,6 млрд євро за три роки.

На той час Джо Байден був президентом США, і обидві сторони домовилися припинити дію мит США та контрзаходів ЄС, перші до кінця цього року, другі до 31 березня.

Припинення мит Сполученими Штатами становило квоту в 3,3 мільйона метричних тонн сталі та 384 000 тонн алюмінію від виробників ЄС, виходячи з історичних середніх показників.

Дипломати ЄС заявили, що було б розумніше повторно застосувати контрзаходи, якщо Трамп продовжить запроваджувати імпортне мито.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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