ЕС обещает ответ на новые пошлины Трампа на сталь в случае введения: что известно
Киев • УНН
Еврокомиссия отреагировала на заявление Трампа о введении 25% пошлин на сталь и алюминий из ЕС. Комиссия ждет официальных разъяснений и готова защищать интересы европейского бизнеса.
Европейская комиссия заявила в понедельник, что отреагирует, чтобы защитить интересы ЕС, после объявления президента США Дональда Трампа о предстоящих пошлинах на металлы, но заявила, что не будет отвечать, пока не получит разъяснений относительно мер, пишет УНН со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.
Детали
Трамп заявил в воскресенье, что введет новые 25%-ные пошлины на весь импорт стали и алюминия в США, что станет еще одним крупным этапом его пересмотра торговой политики.
В понедельник Трамп объявит новые 25% пошлины на сталь и алюминий - Reuters10.02.25, 03:53 • 32608 просмотров
Еврокомиссия заявила, что не получала никаких официальных сообщений о дополнительных пошлинах на товары ЕС.
На данном этапе мы не получили ни одного официального сообщения о введении дополнительных пошлин на товары ЕС. Мы не будем отвечать на общие заявления без деталей или письменных разъяснений. ЕС не видит оправдания для введения пошлин на свой экспорт. Мы будем реагировать, чтобы защитить интересы европейского бизнеса, работников и потребителей от неоправданных мер
Дополнение
В случае подтверждения шаг Трампа, как отмечает Reuters, будет повторять его действия во время его первого срока, когда он ввел 25% пошлин на сталь из многих стран и 10% тарифов на алюминий. Для ЕС это охватывало 6,4 млрд евро (6,6 млрд долларов) экспорта.
В ответ ЕС в 2018 году ввел пошлины на американские товары стоимостью 2,8 миллиарда евро, включая бурбон и мотоциклы Harley Davidson. Он планировал добавить товары США еще на 3,6 млрд евро за три года.
В то время Джо Байден был президентом США, и обе стороны договорились прекратить действие пошлин США и контрмер ЕС, первые до конца этого года, вторые до 31 марта.
Прекращение пошлин Соединенными Штатами составило квоту в 3,3 миллиона метрических тонн стали и 384 000 тонн алюминия от производителей ЕС, исходя из исторических средних показателей.
Дипломаты ЕС заявили, что было бы разумнее повторно применить контрмеры, если Трамп продолжит вводить импортную пошлину.