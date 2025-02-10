В понедельник Трамп объявит новые 25% пошлины на сталь и алюминий - Reuters
Киев • УНН
Президент США объявил о введении дополнительных 25% пошлин на импорт стали и алюминия. Трамп также заявил об ограничении японских инвестиций в US Steel.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин в 25% на импорт стали и алюминия. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Во время перелета на финал чемпионата NFL в Новом Орлеане Трамп сообщил журналистам, что новые тарифы будут объявлены в понедельник. Он также анонсировал введение взаимных пошлин уже в начале недели, которые начнут действовать почти сразу и коснутся всех стран в соответствии с их собственными тарифными ставками.
По статистике правительственных структур и Американского института чугуна и стали, основными экспортерами стали в США являются Канада, Бразилия и Мексика, а также Южная Корея и Вьетнам. Что касается алюминия, то главным поставщиком остается Канада, на которую приходится 79% импорта этого металла за первые 11 месяцев 2024 года.
Кроме этого, Трамп высказался относительно японской компании Nippon Steel, которая инвестирует в американский металлургический гигант US Steel. Он заявил, что правительство не позволит японскому предприятию получить контрольный пакет акций, хотя признал, что новые пошлины будут способствовать возрождению компании.
Напомним,
Аналитики отмечают, что любые пошлины на импорт, применяемые к металлам или продуктам добычи, могут привести к повышению внутренних цен для местных покупателей этих материалов.
Ожидаемые от Трампа пошлины на сталь и алюминий повлияют на миллионы тонн импорта - Bloomberg01.02.25, 11:19 • 56935 просмотров