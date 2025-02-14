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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европа тихо работает над планом отправки войск в Украину для послевоенной безопасности - AP

Киев  •  УНН

 • 4411 просмотра

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Великобритания и Франция возглавляют инициативу по размещению военного контингента в Украине для обеспечения будущего мира.

Группа европейских стран тихо работает над планом отправки войск в Украину для помощи с обеспечением будущего мирного урегулирования с россией, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

"Группа европейских стран, все больше обеспокоенная тем, что приоритеты безопасности США находятся в другом месте, тихо работает над планом отправки войск в Украину, чтобы помочь обеспечить любое будущее мирное урегулирование с россией. Великобритания и Франция находятся в авангарде усилий, хотя подробностей мало", - пишет издание.

Как отмечается, "страны, участвующие в обсуждениях, не хотят раскрывать свои карты и давать российскому президенту владимиру путину преимущество, если он согласится вести переговоры о прекращении войны, которую он начал три года назад".

"Я не буду вдаваться в подробности конкретных возможностей, но я согласен, что если будет мир, то должны быть какие-то гарантии безопасности для Украины, и Соединенное Королевство сыграет в этом свою роль", - осторожно заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг.

Европейцы, отмечает издание, начали изучать, какие силы могут понадобиться, около года назад.

"Многие вопросы остаются без ответа, но один выделяется: какую роль, если таковая имеется, могут сыграть Соединенные Штаты?" - отмечает издание.

В декабре, после избрания Трампа, но до его вступления в должность, группа лидеров и министров встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским в резиденции Генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселе. Они приехали из Великобритании, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Польши. Также присутствовали высокопоставленные чиновники ЕС.

Переговоры основывались на идее, выдвинутой президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале 2024 года. На то время его отказ исключить размещение войск на территории Украины вызвал возмущение, особенно со стороны лидеров Германии и Польши.

Макрон казался изолированным на европейской сцене, но с тех пор его план набрал обороты, указывает издание.

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Тем не менее, как отмечается, многое в том, как могут выглядеть силы и кто примет участие, будет зависеть от условий любого мирного урегулирования и многое другое.

"Состав и роль сил будут продиктованы типом достигнутого мирного соглашения. Если россия и Украина смогут договориться об условиях по мере продвижения переговоров, вполне вероятно, что понадобится меньше мер безопасности и меньшие силы", - пишет издание.

Но, как указано, эксперты и официальные лица предупреждают, что при нынешнем положении дел европейцы должны развернуть надежный и значительный контингент, а не команду миротворцев, вроде "голубых касок" ООН.

"Это должна быть реальная сила, (чтобы) россияне знали, что если они когда-то ее испытают, то будут раздавлены. И вы можете быть уверены, что россия испытает это", - заявил в прошлом месяце на мероприятии аналитического центра European Policy Center Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

Характер мирного соглашения, как указано, определит размер и местоположение европейского контингента.

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"Зеленский настаивал на численности не менее 100 000-150 000 военнослужащих. В сообщениях СМИ высказывались предположения о численности 30 000-40 000 человек. Дипломаты и официальные лица не подтвердили ни одну из этих цифр. Украина также хочет поддержки с воздуха, а не только наземных войск", - пишет издание.

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Как отмечает издание, "понятно, что европейцам будет трудно собрать крупномасштабные силы, и они определенно не смогут сделать это быстро".

В интервью Financial Times в пятницу Макрон сказал, что идея развертывания огромных сил "надумана".

"Мы должны делать то, что является уместным, реалистичным, хорошо продуманным, взвешенным и согласованным", - сказал он.

На этой неделе министр обороны США Пит Хегсет настаивал на "надежном международном наблюдении за линией соприкосновения".

Почти все согласны, что нужна какая-то "американская поддержка". 

В среду в штаб-квартире НАТО Хегсет начал описывать условия, на которых США могли бы согласиться на силы, которые бы помогли предоставить Украине "надежные гарантии безопасности, чтобы гарантировать, что война не начнется снова".

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"Любая гарантия безопасности должна быть подкреплена боеспособными европейскими и неевропейскими войсками", - сказал Хегсет почти 50 западным сторонникам Украины. Если они отправятся в Украину, сказал он, "они должны быть развернуты в рамках ненатовской миссии".

Любые европейские союзники, которые участвуют, не получат выгоды от гарантий коллективной безопасности НАТО, если на них нападут, сказал Хегсет. Он подчеркнул, что "американские войска в Украину вводиться не будут".

Он не сообщил, какую роль могут сыграть США.

С точки зрения Украины операция только Европы просто не сработает. "Любые гарантии безопасности невозможны без американцев", - предупредил в четверг министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Ирина Колесник

Ирина Колесник

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