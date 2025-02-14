Европа тихо работает над планом отправки войск в Украину для послевоенной безопасности - AP

Группа европейских стран тихо работает над планом отправки войск в Украину для помощи с обеспечением будущего мирного урегулирования с россией, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

"Группа европейских стран, все больше обеспокоенная тем, что приоритеты безопасности США находятся в другом месте, тихо работает над планом отправки войск в Украину, чтобы помочь обеспечить любое будущее мирное урегулирование с россией. Великобритания и Франция находятся в авангарде усилий, хотя подробностей мало", - пишет издание.

Как отмечается, "страны, участвующие в обсуждениях, не хотят раскрывать свои карты и давать российскому президенту владимиру путину преимущество, если он согласится вести переговоры о прекращении войны, которую он начал три года назад".

"Я не буду вдаваться в подробности конкретных возможностей, но я согласен, что если будет мир, то должны быть какие-то гарантии безопасности для Украины, и Соединенное Королевство сыграет в этом свою роль", - осторожно заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг.

Европейцы, отмечает издание, начали изучать, какие силы могут понадобиться, около года назад.

"Многие вопросы остаются без ответа, но один выделяется: какую роль, если таковая имеется, могут сыграть Соединенные Штаты?" - отмечает издание.

В декабре, после избрания Трампа, но до его вступления в должность, группа лидеров и министров встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским в резиденции Генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселе. Они приехали из Великобритании, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Польши. Также присутствовали высокопоставленные чиновники ЕС.

Переговоры основывались на идее, выдвинутой президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале 2024 года. На то время его отказ исключить размещение войск на территории Украины вызвал возмущение, особенно со стороны лидеров Германии и Польши.

Макрон казался изолированным на европейской сцене, но с тех пор его план набрал обороты, указывает издание.

Шольц раскрыл свое отношение к миротворцам в Украине

Тем не менее, как отмечается, многое в том, как могут выглядеть силы и кто примет участие, будет зависеть от условий любого мирного урегулирования и многое другое.

"Состав и роль сил будут продиктованы типом достигнутого мирного соглашения. Если россия и Украина смогут договориться об условиях по мере продвижения переговоров, вполне вероятно, что понадобится меньше мер безопасности и меньшие силы", - пишет издание.

Но, как указано, эксперты и официальные лица предупреждают, что при нынешнем положении дел европейцы должны развернуть надежный и значительный контингент, а не команду миротворцев, вроде "голубых касок" ООН.

"Это должна быть реальная сила, (чтобы) россияне знали, что если они когда-то ее испытают, то будут раздавлены. И вы можете быть уверены, что россия испытает это", - заявил в прошлом месяце на мероприятии аналитического центра European Policy Center Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

Характер мирного соглашения, как указано, определит размер и местоположение европейского контингента.

Зеленский о размещении миротворцев в Украине: надо 100 тыс. человек

"Зеленский настаивал на численности не менее 100 000-150 000 военнослужащих. В сообщениях СМИ высказывались предположения о численности 30 000-40 000 человек. Дипломаты и официальные лица не подтвердили ни одну из этих цифр. Украина также хочет поддержки с воздуха, а не только наземных войск", - пишет издание.

Украина и союзники обсуждают размещение до 50 тысяч миротворцев - Financial Times

Как отмечает издание, "понятно, что европейцам будет трудно собрать крупномасштабные силы, и они определенно не смогут сделать это быстро".

В интервью Financial Times в пятницу Макрон сказал, что идея развертывания огромных сил "надумана".

"Мы должны делать то, что является уместным, реалистичным, хорошо продуманным, взвешенным и согласованным", - сказал он.

На этой неделе министр обороны США Пит Хегсет настаивал на "надежном международном наблюдении за линией соприкосновения".

Почти все согласны, что нужна какая-то "американская поддержка".

В среду в штаб-квартире НАТО Хегсет начал описывать условия, на которых США могли бы согласиться на силы, которые бы помогли предоставить Украине "надежные гарантии безопасности, чтобы гарантировать, что война не начнется снова".

Рютте заявил, что в НАТО обсудят заявления США о мирном урегулировании в Украине

"Любая гарантия безопасности должна быть подкреплена боеспособными европейскими и неевропейскими войсками", - сказал Хегсет почти 50 западным сторонникам Украины. Если они отправятся в Украину, сказал он, "они должны быть развернуты в рамках ненатовской миссии".

Любые европейские союзники, которые участвуют, не получат выгоды от гарантий коллективной безопасности НАТО, если на них нападут, сказал Хегсет. Он подчеркнул, что "американские войска в Украину вводиться не будут".

Он не сообщил, какую роль могут сыграть США.

С точки зрения Украины операция только Европы просто не сработает. "Любые гарантии безопасности невозможны без американцев", - предупредил в четверг министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил