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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил

Киев  •  УНН

 • 2541 просмотра

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Президент Украины заявил, что европейские союзники не имеют достаточно войск для сдерживания РФ без США. Зеленский также призвал Китай повлиять на Путина для прекращения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые эффективные миротворческие силы, развернутые в Украине, должны включать войска США. Об этом он сказал в интервью Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Зеленский сказал, что его европейские союзники не имеют достаточно солдат, чтобы стать реалистичным сдерживающим фактором для российского диктатора Владимира Путина, и любое другое решение рискует вызвать разногласия в альянсе НАТО.

Президент Украины, как указано, пытается заручиться поддержкой своего важнейшего союзника, на фоне того, как дипломатические усилия по прекращению боевых действий в его стране набирают обороты. Он отреагировал на идею, высказанную во вторник, что военной поддержки его европейских союзников будет достаточно.

Это невозможно без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это возможно, нет, это невозможно. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов

- сказал Зеленский в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Также Зеленский, как указано, пытается убедить Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы помочь положить конец боевым действиям, хотя он выразил разочарование тем, что ему не удалось чаще общаться с главой КНР Си Цзиньпином.

«Он может подтолкнуть Путина к миру, я уверен, - сказал он. - Президент Трамп является самым сильным - и Си Цзиньпин. Я думаю, что нет другого союзника, который действительно мог бы это сделать. Его экономика, путин, очень зависит от Китая».

Зеленский отметил, что, по его мнению, соглашение было заключено за головами украинцев во время минских переговоров в 2015 году.

«Мы не хотим, чтобы это произошло за спиной Украины, - сказал он. - Я очень верю, что США этого не сделают, хотя не уверен, что раньше этого не происходило. Здесь я говорю не только об Америке, но и о некоторых европейских партнерах».

Трамп вернулся в Белый дом на этой неделе, пообещав скорое прекращение войны в Украине, и планирует поговорить с Путиным в ближайшие дни. 

Зеленский предупреждает, что без долгосрочных обязательств со стороны западных союзников путин воспользуется прекращением огня как возможностью перевооружиться перед началом наступления в будущем.

При этом начальные разговоры с советниками Трампа вызвали осторожный оптимизм у европейских союзников Украины в отношении новой администрации, а Зеленский высоко оценил обещание Трампа расширить экспорт энергоносителей США как способ прижать Москву. Он стремится представить предстоящие переговоры как возможность для Трампа продемонстрировать силу США.

«Окончание войны должно стать победой Трампа, а не Путина, - сказал Зеленский. - Путин для него никто».

В своем посте на Truth Social в среду Трамп призвал президента России прекратить войну в Украине или столкнуться с новой волной карательных мер, включая пошлины, налоги и санкции. «Мы можем сделать это легким путем или трудным путем - и легкий путь всегда лучше», - написал он.

Для Украины, как отмечается, ключом к любому соглашению станут гарантии безопасности от США и Европы, которых должно быть достаточно, чтобы удержать кремль от повторного вторжения. Зеленский отметил, что он хочет получить эти обязательства от Трампа, прежде чем непосредственно взаимодействовать с Путиным.

«Вопрос лишь в том, какие гарантии безопасности, и, честно говоря, я хочу иметь понимание перед переговорами, - сказал он. - Если он сможет гарантировать эту прочную и необратимую безопасность для Украины, мы будем двигаться этим дипломатическим путем».

Зеленский раскрыл условия для сильной позиции Украины в переговорах с рф16.01.25, 17:04 • 44128 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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