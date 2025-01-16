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Зеленский раскрыл условия для сильной позиции Украины в переговорах с рф

Зеленский раскрыл условия для сильной позиции Украины в переговорах с рф

Киев  •  УНН

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Президент Украины очертил ключевые факторы для усиления переговорной позиции с рф: вооружение и гарантии безопасности. Зеленский отметил важность сохранения количественной армии и получения четких перспектив относительно членства в ЕС и НАТО.

Для того, чтобы Украина имела сильную позицию в переговорах с рф, необходимо предоставить усиление на поле боя вооружением и гарантии безопасности, включая приглашение в ЕС и НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает УНН.

Мир через силу... все в деталях было описано в нашем Плане победы. Это не просто громкие слова, там сильная Украина. Именно такая Украина может отбить свою независимость, защитить своих людей. Если более хотите деталей, то там был пакет оружия, усиление нас на поле боя с учетом нашей армии, не уменьшение ее в разы, как этого хочет враг. Для нас это сегодня защита №1 - сохранение количественной армии, которая у нас сегодня есть 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что не отдавать инициативу россиянам на поле боя, у которых сегодня на востоке она, к сожалению, есть из-за медленного снабжения и комплектования украинских бригад.

"Но безусловно инициативу на севере, где Сумы, Курщина и инициативу на Харьковщине они потеряли. Стабилизация в целом очень важный фактор. Надо сделать то же самое на Донецком направлении, то что было сделано на других направлениях. Здесь о количестве и о времени. Это будет сделано. Это зависит также от отечественного производства. Мы очень много об этом говорили конкретики", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что гарантиями безопасности для Украины являются НАТО и ЕС.

"Если это не сегодня, то хотелось бы знать когда. И будет ли это. Это очень конкретные вещи. Даже когда ты знаешь, когда у тебя есть приглашение, или ты знаешь конкретные даты - это сильная позиция для Украины в любых переговорах против россии", - подчеркнул глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в 2024 году стоила Украине около 100 млрд долларов, из которых почти 50% - украинский вклад.

Павел Башинский

Павел Башинский

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