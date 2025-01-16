Зеленський розкрив "вартість" війни у 2024: які країни і скільки вклали в оборону України
Київ • УНН
Війна у 2024 році коштувала Україні близько 100 млрд доларів. З них 40 млрд - український вклад, 35 млрд - від США, та 25 млрд - від Європи.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна у 2024 році коштувала Україні близько 100 млрд доларів, з яких майже 50% - україський вклад, передає УНН.
"Війна 2024 року десь коштувала Україні щодо забезпечення Сил оборони близько 100 млрд доларів, з яких 40 млрд - це вклад України, 35 млрд - США, Європа - 25 млрд доларів. Ось приблизно вклад кожного з нас. Тому ми бачимо міцність в цьому союзі і показуємо, який вклад робить Україна. Безумовно це люди, але ви бачите і відсоток щодо грошей", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
У цьому році Велика Британія має надати Україні загалом 6,6 млрд доларів допомоги. У тому числі 3 млрд дол. від російських активів.