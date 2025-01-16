Британія в цьому році надасть Україні 6,6 млрд доларів - Зеленський

У цьому році Велика Британія має надати Україні загалом 6,6 млрд доларів допомоги. У тому числі 3 млрд дол. від російських активів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером в Києві, передає УНН.

Ми домовилися про щонайменше 3,6 млрд дол. щорічної військової допомоги Україні стільки скільки це буде потрібно. Плюс підготували рішення про ще 3 млрд дол. від російських активів й загалом тільки на цей рік ми маємо вийти на 6,6 млрд доларів від Британії - розповів Зеленський.

Також Президент повідомив, що буде більше співпраці з Британією у сфері далекобійного озброєння.

"Буде більше співпраці та інвестицій Британії в оборонне виробництво в Україні. Зокрема у виробництво дронів, артилерії та в спільні з Україною проєкти", - сказав Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у четвер, 16 січня, у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю.

Угода про сторічну співпрацю України та Британії: що передбачає

В декларації про стрічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Британії і Північної Ірландії зазначається, що Сполучене Королівство щорік надаватиме Україні військову допомогу у розмірі не менше 3 мільярдів фунтів стерлінгів на рік до 2030/31 року і до тих пір, поки буде потрібно для підтримки України.