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Британия в этом году предоставит Украине 6,6 млрд долларов - Зеленский

Британия в этом году предоставит Украине 6,6 млрд долларов - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 6628 просмотра

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Великобритания выделит Украине 6,6 млрд долларов помощи, из которых 3 млрд - от российских активов. Страны подписали соглашение о военной поддержке до 2031 года и сотрудничестве в производстве вооружений.

В этом году Великобритания должна предоставить Украине в целом 6,6 млрд долларов помощи. В том числе 3 млрд долл. от российских активов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве, передает УНН.

Мы договорились о минимум 3,6 млрд долл. ежегодной военной помощи Украине столько сколько это будет нужно. Плюс подготовили решение о еще 3 млрд долл. от российских активов и в целом только на этот год мы должны выйти на 6,6 млрд долларов от Британии 

- рассказал Зеленский.

Также Президент сообщил, что будет больше сотрудничества с Британией в сфере дальнобойного вооружения.

«Будет больше сотрудничества и инвестиций Британии в оборонное производство в Украине. В частности в производство дронов, артиллерии и в совместные с Украиной проекты», - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг, 16 января, в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве.

Соглашение о столетнем сотрудничестве Украины и Британии: что предусматривает16.01.25, 15:45 • 8090 просмотров

В декларации о встречном партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии отмечается, что Соединенное Королевство ежегодно будет предоставлять Украине военную помощь в размере не менее 3 миллиардов фунтов стерлингов в год до 2030/31 года и до тех пор, пока потребуется для поддержки Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономикаполитика
kir-starmerКир Стармер
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
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