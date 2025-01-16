Україна та Велика Британія підписали угоду про сторічну співпрацю

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Зеленський і Стармер підписали історичний договір про довгострокове партнерство у Києві. Угода охоплює сфери оборони, науки, енергетики та торгівлі, включаючи морську безпеку та контроль за експортом зерна.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у четвер, 16 січня, у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю, повідомляє "Суспільне", пише УНН.

Деталі

"Ми підписали угоду про сторічну співпрацю. Це основа для взаємодії наших народів на сторіччя вперед. Ми ближчі, ніж будь-коли", - сказав Президент.

Доповнення

Британський уряд заявляв, що Стармер та Зеленський підпишуть у Києві договір про "100-річне партнерство", що охоплює такі сфери, як оборона, наука, енергетика та торгівля. І що угода є частиною гарантій і допоможе гарантувати, що Україна "ніколи більше не буде вразлива для тієї жорстокості, яку застосувала до неї росія".

Угода, за повідомленнями, зобов'язує обидві сторони співпрацювати в галузі оборони - особливо у галузі морської безпеки від російської активності у Балтійському, Чорному та Азовському морях - та у технологічних проектах, включаючи безпілотники. Договір також включає систему, яка допоможе відстежувати вкрадене українське зерно, яке експортує росія з окупованих частин країни.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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