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Украина и Великобритания подписали соглашение о столетнем сотрудничестве

Киев  •  УНН

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Зеленский и Стармер подписали исторический договор о долгосрочном партнерстве в Киеве. Соглашение охватывает сферы обороны, науки, энергетики и торговли, включая морскую безопасность и контроль за экспортом зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг, 16 января, в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве, сообщает «Суспільне», пишет УНН.

Детали

«Мы подписали соглашение о столетнем сотрудничестве. Это основа для взаимодействия наших народов на столетия вперед. Мы ближе, чем когда-либо», - сказал Президент.

Дополнение

Британское правительство заявляло, что Стармер и Зеленский подпишут в Киеве договор о «100-летнем партнерстве», охватывающий такие сферы, как оборона, наука, энергетика и торговля. И что соглашение является частью гарантий и поможет гарантировать, что Украина «никогда больше не будет уязвима для той жестокости, которую применила к ней Россия».

Соглашение, по сообщениям, обязывает обе стороны сотрудничать в области обороны - особенно в области морской безопасности от российской активности в Балтийском, Черном и Азовском морях - и в технологических проектах, включая беспилотники. Договор также включает систему, которая поможет отслеживать украденное украинское зерно, которое экспортирует россия с оккупированных частей страны.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономикаполитика
kir-starmerКир Стармер
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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