Стармер прибув до Києва підписати історичний договір про "100-річне партнерство"

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до столиці України в четвер, за кілька днів до присяги Дональда Трампа як президент США, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Британський уряд заявляє, що Стармер та Президент України Володимир Зеленський підпишуть у Києві договір про "100-річне партнерство", що охоплює такі сфери, як оборона, наука, енергетика та торгівля.

Неоголошений візит Стармера - його перша поїздка до України з моменту вступу на посаду у липні. Він відвідав країну у 2023 році, коли був лідером опозиції, і двічі проводив переговори із Зеленським на Даунінг-стріт, 10, відколи став прем'єр-міністром.

Стармера у Києві, як вказано, зустріли посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс та посол України в Лондоні Валерій Залужний.

Велика Британія заявляє, що її 100-річна обіцянка є частиною гарантій і допоможе гарантувати, що Україна "ніколи більше не буде вразлива для тієї жорстокості, яку застосувала до неї росія".

Угода зобов'язує обидві сторони співпрацювати в галузі оборони - особливо у галузі морської безпеки від російської активності у Балтійському, Чорному та Азовському морях - та у технологічних проектах, включаючи безпілотники. Договір також включає систему, яка допоможе відстежувати вкрадене українське зерно, яке експортує росія з окупованих частин країни.

"Спроба путіна відірвати Україну від її найближчих партнерів стала монументальним стратегічним провалом. Натомість ми стали ближчими, ніж будь-коли, і це партнерство виведе цю дружбу на новий рівень", - сказав Стармер перед візитом.

"Це не просто питання сьогодення, це також питання інвестицій у наші дві країни на наступне століття, яке поєднує розвиток технологій, наукові досягнення та культурні обміни, а також використання феноменальних інновацій, продемонстрованих Україною останніми роками для майбутніх поколінь", - вказав він.

Зеленський каже, що він та Стармер також обговорять план, запропонований президентом Франції Еммануелем Макроном, який передбачає розміщення військ із Франції та інших західних країн в Україні для спостереження за угодою про припинення вогню.

Зеленський сказав, що будь-яка така пропозиція має супроводжуватися графіком вступу України до НАТО. 32 країни-члени альянсу кажуть, що колись Україна приєднається, але не раніше, ніж після війни.

Стармер їде до Києва обговорювати миротворчу місію: що відомо про візит