Starmer прибыл в Киев, чтобы подписать историческое соглашение о "100-летнем партнерстве"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в столицу Украины в четверг, за несколько дней до вступления в должность президента США Дональда Трампа, сообщает AP, пишет УНН.

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Британское правительство заявляет, что Стармер и Президент Украины Владимир Зеленский подпишут в Киеве договор о "100-летнем партнерстве", который охватывает такие сферы, как оборона, наука, энергетика и торговля.

Неанонсированный визит Стармера - его первая поездка в Украину с момента вступления в должность в июле. Он посещал страну в 2023 году, когда был лидером оппозиции, и дважды проводил переговоры с Зеленским на Даунинг-стрит, 10, с тех пор как стал премьер-министром.

Стармера в Киеве, как указано, встретили посол Великобритании в Украине Мартин Харрис и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

Великобритания заявляет, что ее 100-летнее обещание является частью гарантий и поможет гарантировать, что Украина "никогда больше не будет уязвима для той жестокости, которую применила к ней россия".

Соглашение обязывает обе стороны сотрудничать в области обороны - особенно в области морской безопасности от российской активности в Балтийском, Черном и Азовском морях - и в технологических проектах, включая беспилотники. Договор также включает систему, которая поможет отслеживать украденное украинское зерно, которое экспортирует россия из оккупированных частей страны.

"Попытка Путина оторвать Украину от ее ближайших партнеров стала монументальным стратегическим провалом. Вместо этого мы стали ближе, чем когда-либо, и это партнерство выведет эту дружбу на новый уровень", - сказал Стармер перед визитом.

"Это не просто вопрос сегодняшнего дня, это также вопрос инвестиций в наши две страны на следующее столетие, которое сочетает развитие технологий, научные достижения и культурные обмены, а также использование феноменальных инноваций, продемонстрированных Украиной в последние годы для будущих поколений", - указал он.

Зеленский говорит, что он и Стармер также обсудят план, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, который предусматривает размещение войск из Франции и других западных стран в Украине для наблюдения за соглашением о прекращении огня.

Зеленский сказал, что любое такое предложение должно сопровождаться графиком вступления Украины в НАТО. 32 страны-члена альянса говорят, что когда-нибудь Украина присоединится, но не раньше, чем после войны.

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