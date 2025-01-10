Стармер едет в Киев обсуждать миротворческую миссию: что известно о визите

Премьер-министр Британии Кир Стармер посетит Украину в ближайшие недели. Британской политик планирует обсудить возможность размещения в Украине международных миротворческих сил после завершения войны с россией. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Это будет первый визит Стармера в Киев с тех пор, как он стал премьером Британии полгода назад.

Как пишет Bloomberg, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о плане премьера Британии посетить Украину после встречи с союзниками на авиабазе Рамштайн в Германии, не сообщив, когда именно Стармер приедет.

"Эта инициатива была выдвинута Эммануэлем Макроном. Британцы смотрят на нее положительно, но я подробно поговорю об этом с премьер-министром на нашей встрече, она состоится", - сказал Зеленский журналистам и добавил: "Он (Стармер - ред.) посетит Украину, у него будет визит в Украину, и мы поговорим".

Источник агенства сообщил, что Стармер планирует отправиться в Киев в ближайшие недели, поскольку Европа усиленно готовится к возвращению избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом.

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В последние недели европейские лидеры обсуждали возможность отправки войск для миротворческой миссии в Украину после достижения прекращения огня накануне инаугурации Трампа в конце этого месяца. Он пообещал обеспечить быстрое решение конфликта путем переговоров.

Bloomberg отмечает, что высказывания Зеленского прозвучали в тот день, когда президент Франции Эммануэль Макрон и Стармер встретились за ужином в загородной резиденции премьер-министра Великобритании. Оба лидера "подтвердили свою непоколебимую поддержку" Украины и обсудили важность обеспечения "сильнейшей позиции страны в 2025 году", говорится в отчете офиса британского премьера.

Макрон и Стармер, по данным источника агентства, также обсудили возможность создания совместных миротворческих сил в Украине. Такая инициатива, как отмечается, будет зависеть от заключения мирного соглашения между Украиной и россией, которое российский диктатор Владимир Путин пока не изъявляет желания обсуждать.

Возможная миротворческая миссия будет введена на более позднем этапе переговоров, после достижения прекращения огня, чтобы избежать риска эскалации, сообщало ранее агентство Bloomberg.

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