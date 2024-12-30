В рф выступают против западных миротворцев в Украине
Киев • УНН
Кремль отверг предложения по размещению европейского миротворческого контингента в Украине. Германия и другие западные страны рассматривают возможность отправки миротворцев при условии достижения консенсуса.
Пока европейцы и американцы размышляют над постконфликтной ситуацией и возможным принижением активных боевых действий в войне рф против Украины, в кремле отметили, не согласовывают миротворческий контингент «британских и европейских сил».
Пишет УНН со ссылкой на росСМИ, AFP и ORF.
В кремле против отправки западных миротворцев в Украину. Размещение европейского миротворческого контингента в рамках возможного прекращения многолетнего конфликта и полномасштабной агрессии рф против Украины, - это, согласно заявлению представителя МИДа рф - москву не устраивает.
Москву, «конечно, не устраивают» предложения людей из окружения новоизбранного президента США Дональда Трампа направить «миротворческий контингент „британских и европейских сил“ в Украину», - заявил министр иностранных дел россии сергей лавров в заявлении, опубликованном сегодня его министерством.
Напомним,
Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц допускает возможность отправки миротворцев в Украину при условии консенсуса с РФ. Он также поддерживает предоставление Украине ракет Taurus.
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности рассмотреть участие немецких миротворцев в Украине.
Британия и Франция готовы на «все необходимое» для поддержки Украины.
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