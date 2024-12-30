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У рф виступають проти західних миротворців в Україні

У рф виступають проти західних миротворців в Україні

Київ • УНН

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Кремль відкинув пропозиції щодо розміщення європейського миротворчого контингенту в Україні. Німеччина та інші західні країни розглядають можливість відправки миротворців за умови досягнення консенсусу.

Поки європейці та американці розмірковують над постконфліктною ситуацією і можливим прининенням активних бойових дій у війні рф проти України, у кремлі зазначили, що не узгоджують миротворчий контингент "британських і європейських сил".

Пише УНН із посиланням на росЗМІ, AFP та ORF.

У кремлі проти відправки західних миротворців в Україну. Розміщення європейського миротворчого контингенту в рамках можливого припинення багаторічного конфлікту та повномасштабної агресії рф проти України - це, відповідно до заяви представника мзс рф - москву не влаштовує.

Москву, "звичайно, не влаштовують" пропозиції людей з оточення новообраного президента США Дональда Трампа направити "миротворчий контингент "британських і європейських сил" в Україну

- заявив міністр закордонних справ росії сергій лавров у заяві, опублікованій сьогодні його міністерством. 

Нагадаємо

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц допускає можливість відправки миротворців в Україну за умови консенсусу з рф. Він також підтримує надання Україні ракет Taurus.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила про готовність розглянути участь німецьких миротворців в Україні.

Британія та Франція готові на "все необхідне" для підтримки України.

Професор Василенко зробив скандальну заяву про миротворців та "голодних" українок. Омбудсмен вбачає потребу звернутись до СБУ23.12.24, 21:19 • 20138 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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