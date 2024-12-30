У рф виступають проти західних миротворців в Україні

Поки європейці та американці розмірковують над постконфліктною ситуацією і можливим прининенням активних бойових дій у війні рф проти України, у кремлі зазначили, що не узгоджують миротворчий контингент "британських і європейських сил".

Пише УНН із посиланням на росЗМІ, AFP та ORF.

У кремлі проти відправки західних миротворців в Україну. Розміщення європейського миротворчого контингенту в рамках можливого припинення багаторічного конфлікту та повномасштабної агресії рф проти України - це, відповідно до заяви представника мзс рф - москву не влаштовує.

Москву, "звичайно, не влаштовують" пропозиції людей з оточення новообраного президента США Дональда Трампа направити "миротворчий контингент "британських і європейських сил" в Україну