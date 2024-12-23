Профессор Василенко сделал скандальное заявление о миротворцах и "голодных" украинках. Омбудсмен видит необходимость обратиться в СБУ

Преподаватель Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Никита Василенко сделал скандальное заявление о миротворцах с деньгами и "голодных" украинках. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубнец уже отреагировал на неэтичные высказывания и подготовил письма в компетентные органы, передает УНН.

"Сегодня в соцсетях распространялось видео, где одиозный профессор КНУ им. Тараса Шевченко озвучил свое мнение относительно украинских женщин, чем возмутил общество", - сообщил Лубинец.

Кроме того, омбудсмен напомнил, что профессор около года назад уже попадал в скандал и их организация получила по нему коллективное обращение от студентов. После реагирования Лубинца университет привлек его к дисциплинарной ответственности и профессор получил выговор.

"Реагирую на его высказывания уже второй раз - написал письма на МОН с целью осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебного заведения и на университет с требованием провести служебное расследование. Также вижу необходимость обратиться в СБУ. Неэтичное поведение перешло черту, поэтому это должны проверить и должным образом отреагировать компетентные органы!" - резюмировал он.

Контекст

В интервью Александру Шелесту, Василенко предположил, что в Украину в рамках миротворческой миссии могут прибыть не менее 40 тысяч "мужчин с деньгами, голодных к женщинам".

Кроме того, по его мнению, иностранные миротворцы, которые "не проходили испытаний фронтом, а воспитаны на хорошей европейской еде", заинтересуют "тысячи голодных украинских женщин", которые "не успели уехать, или мужья которых убиты или покалечены".