В ЕС скептически оценивают возможность появления европейских миротворцев в Украине: почему

Дипломаты и чиновники ЕС, знакомые с ходом дискуссий о возможном появлении миротворцев в Украине, которые следили бы за соблюдением режима прекращения огня в случае договоренности о нем, скептически настроены относительно шансов договориться о миссии, если к ней не будут привлечены США. Об этом Радио Свобода стало известно от трех собеседников, не уполномоченных официально комментировать эту тему СМИ, передает УНН.

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В условиях, что Соединенные Штаты не участвуют в миссии, убедить население Европы в необходимости отправить европейских военных в Украину будет, отмечают, очень сложно.

"Хорошая идея, но достаточно взглянуть на скептицизм в Чехии и Польше (две страны, которые должны обеспечить достаточно много солдат), чтобы увидеть, что это будет трудно продать", - отметил один из чиновников ЕС, не называясь.

На еще одно потенциальное препятствие в реализации этой идеи указал также собеседник Радио Свобода в дипломатических кругах ЕС.

"Не верьте в европейских солдат на украинской земле по двум причинам: россияне этого не примут - первое. Второе - это трудно "продать" европейскому населению (отправка "наших ребят" в Украину умирать - отличная фраза для популистов)", - говорит дипломат ЕС на условиях анонимности.

"Есть позитив": Зеленский об обсуждении размещения миротворцев в Украине

Обсуждение возможности отправки миротворческой миссии в Украину в рамках более широких гарантий безопасности активизировалось после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который выступает за переговоры Киева и Москвы и прекращение огня.

7 декабря в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон принял у себя своего украинского коллегу Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа, где обсуждали завершение войны. По сообщению WSJ, Трамп якобы сказал своим визави, что не планирует задействовать американских солдат в потенциальной миротворческой миссии.

Агентство Reuters со ссылкой на дипломатов спустя сообщало, что Франция пытается собрать коалицию из 5-8 стран Европы, "полных решимости действовать". Макрон официально с конкретным предложением о направлении миссии на территорию Украины не выступал.

Германия может участвовать в миротворческой миссии после перемирия в Украине - СМИ

Свое участие в миссии, вместе с тем, не исключал ряд стран Европы, в частности Германия, Италия, Швеция, однако их чиновники, комментируя эту тему, отмечают, что это возможно только в случае завершения боевых действий, называя поэтому эти обсуждения несколько преждевременными.

Обсуждение возможного появления миротворцев в Украине стало также частью закрытых дискуссий между лидерами Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Украины, руководителей Евросовета, Еврокомиссии, топ-дипломатов Франции и Великобритании - 18 декабря всех собрал у себя на ужин генсекретарь НАТО Марк Рютте.

После этого ужина, а также отдельной двусторонней встречи с президентом Франции в тот же день, Владимир Зеленский заявил в Брюсселе журналистам, что видит положительные сдвиги в дискуссиях о вероятности размещения миротворцев в Украине.

Глава дипломатии ЕС ответила на идею о миротворцах в Украине

19 декабря Зеленский обратился к лидерам Евросоюза с предложением присоединиться к идее Эмманюэля Макрона по размещению европейского военного контингента в Украине, называя его частью гарантий безопасности ненападения россии в будущем.

Единственно возможной надежной гарантией в долгосрочной перспективе Украина продолжает считать для себя членство в НАТО. Впрочем, союзники пока не готовы пригласить ее в Альянс.