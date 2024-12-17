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Германия может участвовать в миротворческой миссии после перемирия в Украине - СМИ

Германия может участвовать в миротворческой миссии после перемирия в Украине - СМИ

Киев  •  УНН

 • 1735 просмотра

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Министр обороны Германии заявил о возможном участии страны в обеспечении будущего перемирия между рф и Украиной. Конкретные детали миротворческой миссии пока не обсуждаются из-за отсутствия переговоров о прекращении огня.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в понедельник, что его страна, скорее всего, сыграет роль в обеспечении будущего соглашения о прекращении огня между россией и Украиной, но что пока еще слишком рано говорить о том, как будут выглядеть миротворческие силы, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Предположения о том, что Европа может вмешаться в ситуацию в Украине, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня с россией, усилились, поскольку страны ожидают возвращения избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом в январе.

Трамп ясно дал понять, что будет добиваться немедленного прекращения огня, чтобы положить конец конфликту, и что он видит европейцев ответственными за обеспечение безопасности на своем континенте.

Трамп о прекращении войны в Украине: есть небольшой прогресс16 дек. 2024, 17:26 • 43294 просмотра

Выступая перед журналистами в Берлине, Писториус повторил слова других европейских политиков, заявив, что еще слишком рано принимать решения о каком-либо присутствии войск в Украине, поскольку не было ни переговоров, ни перспективы прекращения огня.

"Если будет прекращение огня, то, конечно, западному сообществу, партнерам по НАТО, потенциально Организации Объединенных Наций и Европейскому союзу придется обсудить, как можно обеспечить такой мир, такое прекращение огня", - сказал он. "И очевидно, что Германия как крупнейшая экономика Европы будет играть там свою роль".

Писториус добавил, что пока не может сказать, что может означать такая роль, поскольку это зависит от условий и положений прекращения огня и потенциального мандата для миротворческих сил.

Он подчеркнул, что также необходимо четко понимать, что и Украина, и россия приняли такой мандат.

"Из моего ответа вы можете понять, что сейчас гораздо больше вопросов, чем ответов. И именно поэтому я не могу дать вам окончательный ответ", — сказал он.

Туск сделал важное заявление относительно отправки польских войск в Украину12 дек. 2024, 14:58 • 18516 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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