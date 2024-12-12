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Туск сделал важное заявление относительно отправки польских войск в Украину

Туск сделал важное заявление относительно отправки польских войск в Украину

Киев  •  УНН

 • 3617 просмотра

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Премьер Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не планирует направлять войска в Украину, несмотря на спекуляции в СМИ. Во время встречи с Макроном обсудили вопросы безопасности и поддержки Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что по состоянию на сегодня Варшава не планирует направление своих войск в Украину, несмотря на спекуляции в СМИ относительно возможного создания военного контингента для стабилизации ситуации после потенциального прекращения конфликта. Туск подчеркнул, что решение об участии польских войск будут принимать только в Польше. Об этом пишет УНН со ссылкой на RMF24.

"Хочу воспользоваться этой возможностью и прекратить спекуляции относительно присутствия войск той или иной страны в Украине после достижения прекращения огня, перемирия или мира. Решение относительно польских действий будут приниматься в Варшаве, и только в Варшаве", - сообщил польский премьер.

Он добавил, что пока Польша не планирует таких действий.

"Мы на одной стороне относительно безопасности Европы и справедливого мира в Украине", - подчеркнул Туск.

Он отметил, что Польша несет наибольшие обязательства среди европейских стран в поддержке Украины в условиях войны с россией. Он также добавил, что Польша является ключевым хабом помощи Украине и активно работает над укреплением безопасности границы НАТО.

Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Туск обсудил важность совместных усилий для достижения справедливого мира в Украине. Макрон отметил, что единственное возможное решение - это длительный мир, достигнутый через переговоры с Украиной, при этом безопасность Европы невозможно обеспечить без активного участия европейцев.

Макрон также напомнил, что во время недавней трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждали ситуацию в Украине и то, что "Соединенные Штаты будут играть новую роль в ближайшие недели и месяцы".

В рамках этой встречи был также поднят вопрос о подписании нового договора о дружбе между Польшей и Францией, который, по словам Туска, может стать важным шагом для будущего сотрудничества между двумя странами.

Во время встречи Туск и Макрон также обсудили необходимость укрепления европейской оборонной способности, в частности инвестиций в безопасность и сотрудничество в области энергетики. Макрон подчеркнул важность усиления инвестиций в сферу безопасности, включая киберзащиту, чтобы противостоять гибридным атакам и дезинформации, связанным с россией. Туск, в свою очередь, подчеркнул важность поддержки Украины как части стратегии обеспечения стабильности и безопасности в Европе.

Напомним

Макрон предлагал разместить иностранные войска на территории Украины до ее вступления в НАТО. 

Эксперты объяснили, что такие идеи существуют, но их реализация остается неопределенной. Рассматриваются различные форматы, от полицейских миссий до боеспособных контингентов. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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