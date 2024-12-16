Трамп о прекращении войны в Украине: есть небольшой прогресс
Киев • УНН
Избранный президент США заявил, что его команда работает над прекращением войны в Украине и "уже есть небольшой прогресс".
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его команда пытается остановить войну в Украине и уже есть небольшой прогресс. Об этом передает УНН со ссылкой на CNN.
"Мы пытаемся остановить войну, ужасную, ужасную войну, которая ведется в Украине... У нас есть небольшой прогресс. Это сложно. Это неприятно. Это противно", - сказал Трамп.
Трамп утверждает, что людей убивают на уровнях, которых никто никогда не видел.
"Это очень ровные поля, и единственное, что останавливает пулю, — это тело, человеческое тело. Число убитых солдат с обеих сторон астрономическое. То, что там происходит, гораздо хуже, чем сообщают люди с обеих сторон, поэтому мы сделаем все возможное, и мы делаем все возможное, и посмотрим, что произойдет", - утверждает Трамп.
Трамп пообещал прекратить войну в Украине в свой первый день на должности, но пока не представил осмысленного плана мира. Трамп предупредил, что Украина, вероятно, увидит меньше поддержки США, как только он вступит в должность.
Дополнение
Будущий советник новоизбранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что команда избранного президента США изучает методы, как завершить войну россии против Украины - "навсегда, а не просто приостановить".
В комментарии New York Post новоизбранный президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским и Макроном заявил, что он формулирует концепцию, как завершить эту войну.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что после встречи Президента Украины Владимира Зеленского с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в Париже стало понятно, что Трамп настроен на прекращение войны, развязанной россией в Украине.