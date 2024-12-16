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Трамп о прекращении войны в Украине: есть небольшой прогресс

Трамп о прекращении войны в Украине: есть небольшой прогресс

Киев  •  УНН

 • 9728 просмотра

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Избранный президент США заявил, что его команда работает над прекращением войны в Украине и "уже есть небольшой прогресс".

Избранный президент США  Дональд Трамп заявил, что его команда пытается остановить войну в Украине и уже есть небольшой прогресс. Об этом  передает УНН со ссылкой на CNN.

"Мы пытаемся остановить войну, ужасную, ужасную войну, которая ведется в Украине... У нас есть небольшой прогресс. Это сложно. Это неприятно. Это противно", - сказал Трамп.

Трамп утверждает, что людей убивают на уровнях, которых никто никогда не видел.

"Это очень ровные поля, и единственное, что останавливает пулю, — это тело, человеческое тело. Число убитых солдат с обеих сторон астрономическое. То, что там происходит, гораздо хуже, чем сообщают люди с обеих сторон, поэтому мы сделаем все возможное, и мы делаем все возможное, и посмотрим, что произойдет", - утверждает Трамп.

Трамп пообещал прекратить войну в Украине в свой первый день на должности, но пока не представил осмысленного плана мира. Трамп предупредил, что Украина, вероятно, увидит меньше поддержки США, как только он вступит в должность.

Дополнение

Будущий советник новоизбранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что команда избранного президента США изучает методы, как завершить войну россии против Украины - "навсегда, а не просто приостановить".

В  комментарии  New York Post новоизбранный президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским и Макроном заявил, что он формулирует концепцию, как завершить эту войну.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что после встречи Президента Украины Владимира Зеленского с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в Париже стало понятно, что Трамп настроен на прекращение войны, развязанной россией в Украине.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
andrii-yermakАндрей Ермак
parizhПариж
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина