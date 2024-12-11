Трамп хочет закончить войну справедливым миром - Ермак

После встречи Президента Украины Владимира Зеленского с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в Париже стало понятно, что Трамп настроен на прекращение войны, развязанной россией в Украине. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, в интервью проекту "Карпьяк на Суспільному", пишет УНН.

Ермак заявил, что Дональд Трамп стремится завершить войну на условиях справедливого мира. Он также отметил, что поддержка диктатуры для США недопустима. Ермак пояснил, что встреча трех президентов в Париже была ответом на российскую пропаганду, которая распространяет ложные утверждения о нежелании Украины достичь мира. Также он отметил важность согласованных действий и совместных планов с новой администрацией.

"Чтобы они услышали нас, чтобы они действительно - а это не просто - очень быстро могли получить всю информацию за три года, могли получить от первых уст информацию, что происходит сегодня на фронте, все риски всех этих разговоров о каком-то cease-fire, просто cease-fire, без каких-либо гарантий. Четко понимали нашу позицию относительно гарантий, потому что для нас очень важно закончить эту войну справедливым миром, иметь очень сильные юридические и рабочие гарантии, потому что в нашем, к сожалению, опыте все гарантии, которые мы имели до этого момента не обеспечили нас действительно безопасностью, потому что произошла эта война", - сказал Ермак.

Глава ОП отметил, что проведение подготовительных консультаций с командой избранного президента США Дональда Трампа еще до инаугурации является положительным шагом. Это позволит сторонам сразу после 20 января начать работу над конкретными вопросами. Основной темой, по его словам, остается завершение войны на условиях справедливого мира.

"Это я считаю, что на условиях Украины. Потому что все, в чем нуждается Украина, - это восстановление действия международного права, это восстановление нашей территориальной целостности. И об этом мы имеем в виду, когда говорим о справедливом мире", - сказал руководитель ОП.

Напомним

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование войны в Украине является для него главным приоритетом, хотя и ситуация на Ближнем востоке для него не менее важна.