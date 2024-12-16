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Команда Трампа изучает пути окончательного завершения войны в Украине

Команда Трампа изучает пути окончательного завершения войны в Украине

Киев  •  УНН

 • 7448 просмотра

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Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц заявил о поиске путей завершения войны РФ против Украины. Команда работает над вариантами не временного перемирия, а окончательного прекращения конфликта.

Команда избранного президента США изучает методы, как завершить войну россии против Украины - "навсегда, а не просто приостановить", заявил будущий советник новоизбранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц. Об этом сообщает CBS, пишет УНН.

Детали

На вопрос, посылал ли Трамп послание российскому диктатору владимиру путину через венгерского премьера Виктора Орбана, Волц ответил:

 "Я не собираюсь вдаваться в конкретику. Но, во-первых, мы говорим, конечно, мы будем продолжать говорить, а во-вторых... Президент Трамп ясно дал понять, что хочет прекратить эту войну". 

 "Как нам закончить этот конфликт? Как сделать это таким образом, чтобы восстановить стабильность, остановить кровавую бойню и, надеюсь, сделать это окончательным завершением, а не просто... не просто передышкой? Всё это мы обдумываем", - указал он. 

Дополнение 

Волц заявил, что новая администрация Белого дома планирует рассмотреть "мирные предложения" венгерского премьера Виктора Орбана.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
viktor-orbanВиктор Орбан