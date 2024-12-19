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"Есть позитив": Зеленский об обсуждении размещения миротворцев в Украине

"Есть позитив": Зеленский об обсуждении размещения миротворцев в Украине

Киев  •  УНН

 • 4929 просмотра

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Президент Украины сообщил о положительных сдвигах в обсуждении размещения миротворческого контингента с Макроном. Европейские страны рассматривают возможность отправки до 100 тысяч военных после прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о положительных сдвигах в дискуссиях о вероятности размещения миротворческого контингента в Украине. По его словам, этот вопрос поднимался во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом Зеленский рассказал 19 декабря, находясь в Брюсселе, сообщает УНН со ссылкой на «Радио Свобода»

«Что касается миротворцев, мы проговаривали с Эмманюэлем его более давние идеи. Мы поддерживаем идею усиления Украины, и вы это понимаете. Вопрос здесь деталей, мы обсуждаем эти детали», - заявил Зеленский.

Президент отказался раскрывать детали дискуссии, поскольку это «непростой процесс»

«Я положительно воспринимаю, что Эмманюэль уже имел контакты с некоторыми лидерами. Пока не хочу говорить детали, потому что мы в процессе. И я вижу, что есть уже позитив от некоторых людей по этому поводу», - сказал Зеленский.

Дополнение

Французский президент Эммануэль Макрон предложил разместить иностранные войска на территории Украины до ее вступления в НАТО. Эксперты отмечают, что такие идеи существуют, но их реализация остается неопределенной. Рассматриваются различные форматы, от полицейских миссий до боеспособных контингентов, однако решение может зависеть от многих стран, в том числе и РФ.

Reuters со ссылкой на свои источники писало, что европейские страны обсуждают возможность отправки до 100 тысяч военных в Украину. Предложение рассмотрят в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
natoNATO
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина