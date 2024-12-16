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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава дипломатии ЕС ответила на идею о миротворцах в Украине

Глава дипломатии ЕС ответила на идею о миротворцах в Украине

Киев  •  УНН

 • 11660 просмотра

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Верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что миротворческая миссия возможна только после достижения мира. По ее словам, рф не демонстрирует стремление к мирному урегулированию конфликта.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что отправка миротворцев в Украину невозможна без мира, а рф не стремится к нему, пишет УНН.

Детали

"Сначала должен быть мир, чтобы отправить миротворцев, а россия не хочет мира, это очень ясно - я имею в виду, если вы посмотрите на интервью лаврова (глава мид рф сергей лавров - ред.), например, Такеру Карлсону - я имею в виду, что они, вы знаете, не отошли от своих целей, поэтому мы не можем это обсуждать", - сказала Каллас, прибыв на первое заседание Совета ЕС по иностранным делам в должности.

Ранее

Президент Франции Эммануэль Макрон, как сообщалось, планирует вынести на обсуждение на саммите ЕС 18-19 декабря вопрос размещения миротворческой миссии в Украине в случае прекращения огня и достижения мира между Украиной и россией.

Украина может подумать над позицией относительно присутствия иностранных войск для гарантий безопасности - Зеленский9 дек. 2024, 12:36 • 18114 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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