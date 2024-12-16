Глава дипломатии ЕС ответила на идею о миротворцах в Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что отправка миротворцев в Украину невозможна без мира, а рф не стремится к нему, пишет УНН.

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"Сначала должен быть мир, чтобы отправить миротворцев, а россия не хочет мира, это очень ясно - я имею в виду, если вы посмотрите на интервью лаврова (глава мид рф сергей лавров - ред.), например, Такеру Карлсону - я имею в виду, что они, вы знаете, не отошли от своих целей, поэтому мы не можем это обсуждать", - сказала Каллас, прибыв на первое заседание Совета ЕС по иностранным делам в должности.

Ранее

Президент Франции Эммануэль Макрон, как сообщалось, планирует вынести на обсуждение на саммите ЕС 18-19 декабря вопрос размещения миротворческой миссии в Украине в случае прекращения огня и достижения мира между Украиной и россией.

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