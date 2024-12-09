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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина может подумать над позицией относительно присутствия иностранных войск для гарантий безопасности - Зеленский

Украина может подумать над позицией относительно присутствия иностранных войск для гарантий безопасности - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 2900 просмотра

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Украина может рассмотреть предложение Макрона о размещении иностранных войск как гарантию безопасности до вступления в НАТО. Зеленский планирует обсудить с Байденом вопрос приглашения Украины в Альянс.

Киев может подумать и поработать над позицией президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, которые бы гарантировали безопасность, пока Украина не в НАТО. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский журналистам по итогам встречи с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцем, передает УНН.

Если будет пауза, пока Украины нет в НАТО, и даже если бы у нас было приглашение, а мы не были бы в НАТО, и будет пауза, то кто нам гарантирует какую-то безопасность? Мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля. Он предлагал, чтобы как-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, которые бы гарантировали нам безопасность, пока Украина не в НАТО

- заявил Зеленский.

Но Зеленский подчеркнул, что Украина должна иметь до этого четкое понимание, когда Киев будет в ЕС и когда будет в НАТО.

"Понимая наше будущее, это были бы очень действенные гарантии", - добавил Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский собирается позвонить в ближайшее время президенту Джо Байдену и поднять вопрос о приглашении Украины в НАТО.

Зеленский раскрыл условия вступления Украины в НАТО и позицию относительно оккупированных территорий1 дек. 2024, 15:46 • 34269 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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