Украина может подумать над позицией относительно присутствия иностранных войск для гарантий безопасности - Зеленский
Киев • УНН
Украина может рассмотреть предложение Макрона о размещении иностранных войск как гарантию безопасности до вступления в НАТО. Зеленский планирует обсудить с Байденом вопрос приглашения Украины в Альянс.
Киев может подумать и поработать над позицией президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, которые бы гарантировали безопасность, пока Украина не в НАТО. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский журналистам по итогам встречи с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцем, передает УНН.
Если будет пауза, пока Украины нет в НАТО, и даже если бы у нас было приглашение, а мы не были бы в НАТО, и будет пауза, то кто нам гарантирует какую-то безопасность? Мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля. Он предлагал, чтобы как-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, которые бы гарантировали нам безопасность, пока Украина не в НАТО
Но Зеленский подчеркнул, что Украина должна иметь до этого четкое понимание, когда Киев будет в ЕС и когда будет в НАТО.
"Понимая наше будущее, это были бы очень действенные гарантии", - добавил Зеленский.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский собирается позвонить в ближайшее время президенту Джо Байдену и поднять вопрос о приглашении Украины в НАТО.
Зеленский раскрыл условия вступления Украины в НАТО и позицию относительно оккупированных территорий1 дек. 2024, 15:46 • 34269 просмотров