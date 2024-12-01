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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский раскрыл условия вступления Украины в НАТО и позицию относительно оккупированных территорий

Зеленский раскрыл условия вступления Украины в НАТО и позицию относительно оккупированных территорий

Киев  •  УНН

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Президент заявил, что Украина не согласится на членство в НАТО без оккупированных территорий. Зеленский подчеркнул, что 5-я поправка не сможет действовать во время войны на всей территории Украины.

Киев никогда юридически не признает какой-либо оккупации Россией своих земель. Не может быть приглашения в НАТО части территорий Украины. Но есть понимание, что 5-я поправка, когда ты член НАТО,  не может действовать во время войны на всей территории Украины. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время  совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой, передает УНН.

"Прежде всего для нас важно понимать, что мы никогда юридически не признаем любые оккупации Российской Федерацией наших земель. Мы не признаем эти земли русскими, это сугубо наши земли, это сугубо наши люди, временно оккупированные части Украины. Безусловно все-это вернется, безусловно очень хотелось, чтобы вернулось большинство дипломатическим путем, чтобы не было таких жертв. Я не уверен, что Путин – это понимает, но хочется, чтобы цивилизованный мир, в большинстве своем, это понимал", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для Украины лучшими гарантиями безопасности являются НАТО.

"Экономические гарантии безопасности для нас -  это ЕС. Это два требования. Какие бы будущие дипломатические пути по окончанию войны ни были, для нас ЕС и НАТО – это принципиальные вещи и они будут там. Я в этом уверен. Если бы сложно не было, если бы сложно – это сегодня не выглядело, но перед нами было много разных сложностей, как-то справились.  не может быть приглашения НАТО части территорий Украины. Это автоматически признание, что все остальные территории не только в опасности, а все остальные территории не украинские", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что если приглашение, то только для всех украинских территорий.

"Поэтому Украина никогда на это не пойдет. Если это приглашение, то только полностью всех территорий. Но мы понимаем, что 5-я поправка, когда ты член НАТО,  не может действовать во время войны на всей территории Украины, потому что страны против рисков вовлечения их в войну. Украина никогда никого не вовлекала в эту войну. Я имею в виду относительно армий членов НАТО", - заявил Зеленский.  

Кроме того, он отметил, что в прессе, медиа сейчас очень много спекуляций по поводу того какой может быть этот "зонтик".

"Мы ни одного из видов этих "зонтик", никаких форматов не получали от наших партнеров... пока", - сказал Зеленский.

Зеленский назвал страны, которые до сих пор скептически относятся к приглашению Украины в НАТО1 дек. 2024, 15:07 • 4774 просмотра

Дополнение

29 ноября в интервью Sky News Зеленский заявлял, что допускает возможность заключения соглашения о прекращении огня с Россией, если подконтрольная территория Украины будет взята под зонтик НАТО. 

Reuters сообщало со ссылкой на письмо глава МИД Украины Андрей Сибига в котором он призвал НАТО пригласить Украину в Альянс на заседании, которое пройдет на следующей неделе. Приглашение должно стать ответом союзников на постоянную эскалацию развязанной Россией войны.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина