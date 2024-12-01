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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский назвал страны, которые до сих пор скептически относятся к приглашению Украины в НАТО

Зеленский назвал страны, которые до сих пор скептически относятся к приглашению Украины в НАТО

Киев  •  УНН

 • 4698 просмотра

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Президент назвал США, Германию и Венгрию среди скептически настроенных стран по приглашению Украины в НАТО. Зеленский ожидает рекомендации от министров иностранных дел альянса на заседании 3-4 декабря.

США, Германия и Венгрия сохраняют  скепсис относительно возможности приглашения Украины в НАТО. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время пресс конференции, передает УНН.

"3-4 (декабря – ред.)  будет заседание на уровне министров иностранных дел альянса. Я не знаю, что там может быть, окно откроется, окно закроется. Уж столько было этих окон если честно. Это зависит от партнеров, они знают нашу позицию. Мы бы хотели рекомендаций от министров иностранных дел, но иллюзий нет. Есть те самые скептические страны, США входят на сегодня в список этого скепсиса. Я не знаю, будет ли действующий президент Байден рекомендовать это, но я знаю видение в принципе, на сколько мне известно, госсекретаря Блинкена, он более позитивный. Но еще есть немецкая сторона, есть еще венгерская сторона, поэтому только консолидированный сигнал может быть положительно воспринят всеми лидерами", - сказал Зеленский.

Однако он отметил, что это не последняя возможность для приглашения Украины в НАТО.

"В любом случае можно рассчитывать на следующие шаги, если есть политическая воля. Есть два месяца у действующей власти США, они имеют влияние на тех немногих европейских скептиков относительно нашего будущего", - заявил Зеленский.

Также Президент подчеркнул, что  не видит никаких рисков и большинство стран НАТО не видят никаких рисков от рекомендаций относительно положительного будущего членства Украины в НАТО.

"Это даже не приглашение. Это рекомендации министров иностранных дел относительно будущего приглашения Украины в НАТО", - сказал Зеленский.

Reuters сообщало со ссылкой на письмо глава МИД Украины Андрей Сибига в котором он призвал НАТО пригласить Украину в Альянс на заседании, которое пройдет на следующей неделе. Приглашение должно стать ответом союзников на постоянную эскалацию развязанной Россией войны.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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