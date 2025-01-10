Стармер їде до Києва обговорювати миротворчу місію: що відомо про візит

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 93984 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 92514 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 102138 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 123060 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 146824 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 135835 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 150218 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 174271 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220802 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176474 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 121711 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 127790 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 160844 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 144004 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 120956 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 93990 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 91762 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 214923 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 212321 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 342764 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 12990 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 36781 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 37897 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 78421 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 102165 перегляди
Актуальне
Стармер їде до Києва обговорювати миротворчу місію: що відомо про візит

Стармер їде до Києва обговорювати миротворчу місію: що відомо про візит

Київ • УНН

 • 27931 перегляди

Британський прем'єр Кір Стармер планує відвідати Україну в найближчі тижні. Він обговорить з Зеленським можливість розміщення міжнародних миротворців після завершення війни.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер відвідає Україну в найближчі тижні. Британській політик планує обговорити можливість розміщення в Україні міжнародних миротворчих сил після завершення війни з росією.  Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Це буде перший візит Стармера до Києва відтоді, як він став прем'єром Британії півроку тому.

Як пише Bloomberg, Президент України Володимир Зеленський оголосив про план прем'єра Британії відвідати Україну після зустрічі з союзниками на авіабазі Рамштайн у Німеччині, не повідомивши, коли саме Стармер приїде.

"Ця ініціатива була висунута Еммануелем Макроном. Британці дивляться на неї позитивно, але я детально поговорю про це з прем'єр-міністром на нашій зустрічі, вона відбудеться", - сказав Зеленський журналістам і додав: "Він (Стармер - ред.) відвідає Україну, у нього буде візит в Україну, і ми поговоримо".

Джерело агенства повідомило, що Стармер планує вирушити до Києва найближчими тижнями, оскільки Європа посилено готується до повернення обраного президента США Дональда Трампа до Білого дому.

В ЄС скептично оцінюють можливість появи європейських миротворців в Україні: чому25.12.24, 21:00 • 33990 переглядiв

Останніми тижнями європейські лідери обговорювали можливість відправки військ для миротворчої місії в Україну після досягнення припинення вогню напередодні інавгурації Трампа наприкінці цього місяця. Він пообіцяв забезпечити швидке вирішення конфлікту шляхом переговорів.

Bloomberg зазначає, що висловлювання Зеленського пролунали в той день, коли президент Франції Еммануель Макрон і Стармер зустрілись за вечерею в заміській резиденції прем'єр-міністра Великої Британії. Обидва лідери "підтвердили свою непохитну підтримку" України й обговорили важливість забезпечення "найсильнішої позиції країни у 2025 році", ідеться у звіті офісу британського прем'єра.

Макрон і Стармер, за даними джерела агенства, також обговорили можливість створення спільних миротворчих сил в Україні. Така ініціатива, як зазначається, залежатиме від укладення мирної угоди між Україною та росією, яку російських диктатор володимир путін поки що не виявляє бажання обговорювати.

Можливу миротворчу місію буде введено на більш пізньому етапі переговорів, після досягнення припинення вогню, щоб уникнути ризику ескалації, повідомляло раніше агентство Bloomberg.

У рф виступають проти західних миротворців в Україні30.12.24, 12:55 • 26015 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Політика
keir-starmerКейр Стармер
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЕммануель Макрон
frantsiiaФранція
nimechchynaНімеччина
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами