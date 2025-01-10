Стармер їде до Києва обговорювати миротворчу місію: що відомо про візит

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер відвідає Україну в найближчі тижні. Британській політик планує обговорити можливість розміщення в Україні міжнародних миротворчих сил після завершення війни з росією. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Це буде перший візит Стармера до Києва відтоді, як він став прем'єром Британії півроку тому.

Як пише Bloomberg, Президент України Володимир Зеленський оголосив про план прем'єра Британії відвідати Україну після зустрічі з союзниками на авіабазі Рамштайн у Німеччині, не повідомивши, коли саме Стармер приїде.

"Ця ініціатива була висунута Еммануелем Макроном. Британці дивляться на неї позитивно, але я детально поговорю про це з прем'єр-міністром на нашій зустрічі, вона відбудеться", - сказав Зеленський журналістам і додав: "Він (Стармер - ред.) відвідає Україну, у нього буде візит в Україну, і ми поговоримо".

Джерело агенства повідомило, що Стармер планує вирушити до Києва найближчими тижнями, оскільки Європа посилено готується до повернення обраного президента США Дональда Трампа до Білого дому.

В ЄС скептично оцінюють можливість появи європейських миротворців в Україні: чому

Останніми тижнями європейські лідери обговорювали можливість відправки військ для миротворчої місії в Україну після досягнення припинення вогню напередодні інавгурації Трампа наприкінці цього місяця. Він пообіцяв забезпечити швидке вирішення конфлікту шляхом переговорів.

Bloomberg зазначає, що висловлювання Зеленського пролунали в той день, коли президент Франції Еммануель Макрон і Стармер зустрілись за вечерею в заміській резиденції прем'єр-міністра Великої Британії. Обидва лідери "підтвердили свою непохитну підтримку" України й обговорили важливість забезпечення "найсильнішої позиції країни у 2025 році", ідеться у звіті офісу британського прем'єра.

Макрон і Стармер, за даними джерела агенства, також обговорили можливість створення спільних миротворчих сил в Україні. Така ініціатива, як зазначається, залежатиме від укладення мирної угоди між Україною та росією, яку російських диктатор володимир путін поки що не виявляє бажання обговорювати.

Можливу миротворчу місію буде введено на більш пізньому етапі переговорів, після досягнення припинення вогню, щоб уникнути ризику ескалації, повідомляло раніше агентство Bloomberg.

У рф виступають проти західних миротворців в Україні