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Соглашение о столетнем сотрудничестве Украины и Британии: что предусматривает

Соглашение о столетнем сотрудничестве Украины и Британии: что предусматривает

Киев  •  УНН

 • 7828 просмотра

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Украина и Великобритания заключили историческое соглашение о сотрудничестве на 100 лет. Документ предусматривает ежегодную военную помощь в 3 млрд фунтов, взаимную поддержку в случае агрессии и сотрудничество в семи ключевых сферах.

Подписанное соглашение о столетнем сотрудничестве Украины и Великобритании, в частности, предусматривает, укрепление безопасности и достижения консенсуса относительно членства в НАТО и построении партнерства в сфере морской безопасности, передает УНН со ссылкой на ОП.

Так, столетнее соглашение предусматривает, в частности:

⦁ Укрепление обороноспособности

⦁ Укрепление безопасности и достижение консенсуса относительно членства Украины в НАТО

⦁ Построение партнерства в сфере морской безопасности

⦁ Усиление экономического и торгового сотрудничества

⦁ Усиление сотрудничества в сфере энергетики, климата и перехода к чистой энергии

⦁ Усиление сотрудничества в сфере правосудия и привлечения к ответственности

⦁ Противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам

В декларации о встречном партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии отмечается, что:

⦁ Соединенное Королевство расширит свой вклад в современную коалицию истребителей, включая интенсификацию языковой подготовки, помощь партнерам по коалиции в увеличении количества F-16 для Украины, а также изучение возможности поставки Украине других истребителей, используемых в НАТО.

⦁ Соединенное Королевство ежегодно будет предоставлять Украине военную помощь в размере не менее 3 миллиардов фунтов стерлингов в год до 2030/31 года и до тех пор, пока потребуется для поддержки Украины.

⦁ Соединенное Королевство будет работать с Украиной над определением общих военных потребностей, сотрудничать над расширением спектра возможностей и технологий, которые мы можем производить вместе. Участники рассмотрят варианты развертывания и содержания оборонной инфраструктуры в Украине, включая военные базы, склады материально-технического обеспечения, хранилища резервной военной техники и запасы военного резерва. Эти объекты могут быть использованы для усиления обороноспособности обеих стран в случае значительной военной угрозы.

⦁ В течение всего срока действия Декларации ни один Участник не останется один перед угрозой нападения или агрессии. Если один из Участников подвергнется нападению с нарушением Устава ООН и основополагающих принципов международного права, то оба Участника в течение 24 часов проведут консультации для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии. Каждый Участник, действуя в соответствии со своими правовыми требованиями, будет предоставлять друг другу быструю и постоянную помощь по безопасности, современную военную технику в случае необходимости, а также экономическую помощь.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг, 16 января, в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве.

Британское правительство заявляло, что Стармер и Зеленский подпишут в Киеве договор о «100-летнем партнерстве», охватывающий такие сферы, как оборона, наука, энергетика и торговля. И что соглашение является частью гарантий и поможет гарантировать, что Украина «никогда больше не будет уязвима для той жестокости, которую применила к ней Россия».

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономикаполитика
kir-starmerКир Стармер
natoNATO
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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kievКиев

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